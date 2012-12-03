به گزارش خبرنگار مهر علی دایی پس از پیروزی تیمش برابر فجرسپاسی در هفته هفدهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه اول بدترین بازی را طی یک سال و نیم گذشته که من هدایت راهآهن را برعهده دارم، به نمایش گذاشتیم. در واقع ما در نیمه نخست فوتبال بازی نکردهایم و به تک موقعیتی که بهادر عبدی از دست داد، بسنده کردیم.
وی افزود: در بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردم و این موضوع باعث شد که در نیمه دوم تیم برتر میدان بوده و موقعیتهای زیادی را خلق کردیم که در نهایت توانستیم سه امتیاز با ارزش این بازی را به دست آوردیم.
سرمربی تیم فوتبال راهآهن در مورد عملکرد داور مسابقه خاطرنشان کرد: در این بازی هم از تصمیمات داور متضرر شدیم . ما تنیس بازی نمیکنیم و یا خانمها فوتبال بازی نمیکنند که داور در هر برخوردی سوت میزند زیرا فوتبال یک ورزش مردانه و درگیرانه است. در حالیکه عباسفرد فقط ضربه سر میزند و هیچ خطایی انجام نمیداد، نمیدانم چرا داور خطای او را اعلام میکرد؟ در مجموع سوتهای داور به ویژه در صحنههای مشکوک به سود تیم فجر بود.
وی با تاکید بر اینکه تیمش در نیمه دوم فوتبال برتری را نسبت به تیم فجرسپاسی شیراز به معرض نمایش گذاشت، تصریح کرد: سه امتیاز بازی با فجرسپاسی حق مان بود.
دایی در پاسخ به این پرسش که آیا از قرار گرفتن در رتبه پنجم جدول لیگ در پایان نیم فصل راضی هستید؟ گفت: با توجه به شرایط خاصی که داشتیم و تیم ما پیش از شروع فصل دیر جمع شد، عالی نتیجه گرفتیم اما اگر من و بازیکنانم دقت بیشتری میکردیم حتی میتوانستیم در رتبه های دوم یا سوم جدول نیز قرار بگیریم.
وی در مورد شعار "راهآهن آسیایی" هواداران این تیم افزود: ما هواداری نداریم اما از حدود 20 هواداری که در جریان بازیهای مختلف ما را حمایت میکنند تشکر میکنیم. البته باید بیشتر تلاش کنیم و نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و اعتقاد دارم با پتانسیلی که داریم شایستگی آسیایی شدن را داریم.
سرمربی تیم فوتبال راهآهن تاکید کرد: هنوز زود است در این خصوص اظهارنظر کنیم زیرا نیم فصل دوم شرایط به مراتب سختتری نسبت به نیم فصل اول دارد. در نیم فصل دوم نباید اشتباه کنیم. باید بیشتر بجنگیم و امتیازات بازیها را تا جایی که امکان دارد بگیریم.
دایی در پایان گفت: بازیکنان ما خوشبختانه به این اعتقاد رسیدهاند که میتوانند همه تیمها را شکست داده و در رتبههای بالایی جدول قرار گیرند. مطمئن باشید در نقل و انتقالات نیم فصل با جذب بازیکنانی که مد نظر داریم نقاط ضعف خود را برطرف خواهیم کرد.
دیدار تیمهای فوتبال راهآهن و فجرسپاسی شیراز در هفته هفدهم لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر تیم راهآهن به پایان رسید.
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