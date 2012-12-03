به گزارش خبرنگار مهر، سعادت بهرامی بعدازظهر دوشنبه در نخستین گردهمایی کارشناسان ایمنی و بهداشت شرکت شهرک‌های صنعتی کشور به فعالیت 80 شهرک صنعتی در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: زیر‌ساخت‌های مناسب در این شهرک‌ها ایجاد شده است و 93 درصد از صنایع کوچک استان در شهرک‌های صنعتی مستقر و فعال هستند .

وی با بیان اینکه به دلیل وجود زیر‌ساخت‌های مناسب در این شهرک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بخش‌ها حفظ و صیانت می‌شود، ادامه داد: در راستای ایمن‌سازی شهرک‌های صنعتی نیازمند فرهنگ‌سازی اصولی در این زمینه هستیم .

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه میزان خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حادثه و حریق ضرورت انجام اقدامات لازم در این زمینه را نشان می‌دهد، تاکید کرد: احداث شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب استحصالی در صنعت و فضای سبز در صدر برنامه‌های زیست محیطی این شهرک قرار دارد .

بهرامی اضافه کرد: 41درصد از واحد‌های صنعتی استان اصفهان زیر پوشش شبکه های جمع آوری و تصفیه‌خانه های فاضلاب احداث شده در شهرک‌های صنعتی قرار گرفته‌اند .