به گزارش خبرنگار مهر، سعادت بهرامی بعدازظهر دوشنبه در نخستین گردهمایی کارشناسان ایمنی و بهداشت شرکت شهرکهای صنعتی کشور به فعالیت 80 شهرک صنعتی در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: زیرساختهای مناسب در این شهرکها ایجاد شده است و 93 درصد از صنایع کوچک استان در شهرکهای صنعتی مستقر و فعال هستند.
وی با بیان اینکه به دلیل وجود زیرساختهای مناسب در این شهرکها از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این بخشها حفظ و صیانت میشود، ادامه داد: در راستای ایمنسازی شهرکهای صنعتی نیازمند فرهنگسازی اصولی در این زمینه هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه میزان خسارتهای جانی و مالی ناشی از حادثه و حریق ضرورت انجام اقدامات لازم در این زمینه را نشان میدهد، تاکید کرد: احداث شبکههای جمعآوری و تصفیهخانههای فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی، بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب استحصالی در صنعت و فضای سبز در صدر برنامههای زیست محیطی این شهرک قرار دارد.
بهرامی اضافه کرد: 41درصد از واحدهای صنعتی استان اصفهان زیر پوشش شبکه های جمع آوری و تصفیهخانه های فاضلاب احداث شده در شهرکهای صنعتی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه مطالعه کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در شهرکهای صنعتی به منظور شناخت پسماندهای تولیدی و انتخاب روش بازیافت یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه تلقی میشود، بیان داشت: ایمنی و بهداشت در نواحی و شهرک های صنعتی کشور نیازمند فرهنگ سازی اصولی و ریشهای است.
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