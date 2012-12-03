انهدام باند قاچاق سوخت در عسلویه/ برگزاری 320 تعزیه در دشتستان و گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبی ازشناسایی و انهدام یک باند فعال قاچاق سوخت درسطح این منطقه خبر داد و اظهارداشت: مأموران آگاهی منطقه ویژه پارس جنوبی در راستای مبارزه جدی با قاچاق سرمایه های ملی در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند حرفه ای قاچاق سوخت در سطح منطقه بلافاصله اکیپ عملیاتی ویژه تشکیل و وارد عمل شدند.

خدابخش نیکنام افزود: مأموران انتظامی محل نگهداری سوخت های قاچاق را شناسایی و پس از صحت و سقم موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به کشف بیش از 7 هزار لیتر سوخت فاقد مجوز شدند.

وی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار طرح های پاکسازی، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز و توزیع سوخت توسط افراد فرصت طلب و سودجو، در اسرع وقت از طریق تلفن110 به پلیس اطلاع تا از تاراج سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی منطقه ویژه پارس جنوبی در پایان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر 202 میلیون ریال برآورد کرد.

برپایی نمایشگاه کتاب بسیج امتداد عاشورا در بوشهر



مسئول فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر با همکاری فرهنگی اجتماعی و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع قدس اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب بسیج، امتداد عاشورا کرد.

این نمایشگاه با موضوع بسیج و واقعه عاشورا در مقر گردان امام حسین(ع) بوشهر واقع در خیابان سنگی برپا شد. این نمایشگاه شامل 300 عکس فعالیتهای بسیج، 600 عنوان کتاب با موضوعات دفاع مقدس، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و...، ماکت هفته بسیج و نرم افزارهای فرهنگی است.

این نمایشگاه امروز صبح افتتاح شد و عموم مردم می توانند به مدت 60 روز از این نمایشگاه دیدن کرده و محصولات فرهنگی را با تخفیف ویژه خریداری کنند.

همایش باز آموزی HSE پیمانکاران در پالایشگاه سوم پارس جنوبی برگزار شد



همایش بازآموزی HSE پیمان‌کاران پالایشگاه سوم با حضور 180 نفر از نیروهای پیمان‌کاری مجتمع در راستای آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت آن، آشنایی با خطرات گاز H2S و مخاطرات آن، نحوه‌ی مقابله با شرایط اضطراری و فرار به محل امن، گزارش عوامل بالقوه‌ی آسیب‌رسان، آشنایی مقدماتی با حریق و آشنایی با مسایل مقدماتی محیط زیست و بهداشت برگزار شد.

این همایش که اداه‌ی HSE پالایشگاه سوم برگزاری آن را به عهده داشته است، با هدف ارتقای سطح آگاهی پیمان‌کاران برای کاهش حوادث و شبه حوادث و بهبود واکنش در شرایط اضطراری برگزار شده است.

توقیف 3650 کیلوگرم سیر خارجی بدون مجوز در بوشهر



با تلاش پلیس شهرستان بوشهر یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در این شهرستان شناسایی و توقیف شد. مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بوشهر در راستای مبارزه با هرگونه قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو کامیون به‌رانندگی مهدی حامل کالای قاچاق می باشد بلافاصله وارد عمل شدند.

پلیس خودرو مورد نظر را شناسایی و در بازرسی های انجام شده از آن مقدار سه هزار و 650 کیلوگرم سیر خارجی فاقد هرگونه مجوزی کشف و ضبط کرد.

خودرو توقیف و محموله کشف شده برای سیر مراحل قانونی به همراه راننده به پایگاه انتظامی انتقال داده شد.شایان ذکر است، ارزش کالای کشف شده بالغ بر 300 میلیون ریال برآورد شده است.

اجرای بیش از 170مورد تعزیه در شهرستان گناوه



حمید نوبری مدیر روابط عمومی ارشاد گناوه گفت: همزمان با ایام الله دهه محرم در سراسر کشوردرشهرستان گناوه تعداد175مورد تعزیه برگزارشد.

وی اضافه کرد: تعزیه حاصل تجربه ایی است که از فکر مذهبی نشات گرفته ودارای محتوای مذهبی است.

نوبری افزود: تعزیه بیانگر وجهی ازتاریخ دینی شیعیان ونشان دهنده رخدادهای واقعی تاریخی در حوزه دین ومذهب در جهان تشیع است که نقش موثری در تبیین آموزه های امامان شهید (ع) دارا است.

هفت‌هزارنفرساعت آموزشHSE برای شاغلین شرکت پالایش گازفجرجم



رئیس اداره HSE شرکت پالایش گازفجرجم از آموزش بیش از هفت هزارنفرساعت دوره های HSE برای شاغلین در این شرکت در ابان ماه گذشته خبرداد و اظهار داشت: از این میزان نفر ساعت اموزش بیش از 1800 نفرساعت ان مربوط به کارکنان رسمی بوده است.

محمدرضا دهقان منشادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با نهادینه شدن فرهنگ اموزش درپالایشگاه شاهد استقبال گسترده کارگران در دوره های اموزشی هستیم واز این تعداد بیش از پنج هزار و 500 نفر ساعت اموزش نیز مربوط به نیروهای کارگری است.

وی بازاموزی بهداشت حرفه ای، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و اموزش های تخصصی آتش نشانی را از اهم دوره هایی دانست که برای کارکنان برگزارشده است دانست و اظهار داشت: در طول ماه گذشته همچنین 15 دوره اموزشی مختلف برگزار کرده ایم که درمجموع نزدیک به 800 نفر نیروی پیمانکاری ورسمی در ان شرکت داشتند.

اجرای بیش از 150 مورد تعزیه در دهه اول محرم در شهرستان دشتستان



کرم باقری با اعلام این مطلب اظهار داشت: به همت انجمن تعزیه شهرستان دشتستان در دهه اول محرم امسال بیش از 150 مورد تعزیه توسط گروه های عضو این انجمن برگزارشد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان در ادامه گفت: در این برنامه ها که با حضور پرشور مردم مومن شهرستان دشتستان برگزار شد، گروه‌های تعزیه شهرستان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی با اجرای نمایش‌های دینی واقعه کربلا را بازسازی کردند.

باقری در پایان با اشاره به وجود گروه های بسیارقوی تعزیه در دشتستان خواستار توجه ویژه به این گروه‌‌ها شد.