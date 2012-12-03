با تروریستهای مورد حمایت آمریکا می جنگیم/ کاخ سفید فرافکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه ، یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه سوریه با اشاره به هشدار هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی سوریه بیان کرد: سوریه بارها به شکل مستقیم یا از طریق دوستان روسی و نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع آمریکایی ها رسانده است که هرگز سلاح شیمیایی را -اگر در اختیار داشته باشد -علیه ملتش به کار نمی گیرد.

این منبع افزود: نظام سوریه به همراه مردم خود با تروریسم مرتبط به القاعده که از سوی کشورهای معروف از جمله خود آمریکا حمایت می شود، مبارزه می کند.

منبع مذکور بیان کرد: سوریه از آمریکا به عنوان اولین کشوری که در سال 1945 از سلاح هسته ای علیه شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن استفاده کرد می خواهد که از دامن زدن به مسائل که هدف اساسی آن گمراهی افکار عمومی آمریکا و جهانیان است، دست بردارد.

این منبع افزود: هدف از این تلاشهای آمریکا منحرف کردن نگاهها از دخالتهای این کشور در امور سوریه است با توجه به اینکه از نظر مالی، لجستیکی و سیاسی از گروههای تروریستی حمایت می کند.