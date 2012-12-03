  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

عابدی:

500 دانشجو در مراکز علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر اصفهان آموزش می‌بینند

500 دانشجو در مراکز علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر اصفهان آموزش می‌بینند

اصفهان – خبرگزاری مهر: مسئول آموزش علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: هم‌اکنون500 نفر از افراد علاقه‌مند به مسائل بشردوستانه در قالب دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی، در مراکز پودمانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عابدی ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: مراکز علمی و دانشگاهی جمعیت هلال احمر استان اصفهان راهیست برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و غیر طبیعی و در این راستا برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد نیز در دستور کار قرار گرفته و مراحل ابتدایی ان اجرای شده است.

وی با بیان اینکه شرط حضور 45 استاد فعال در مراکز علمی و کاربردی داشتن ID کارت‌های علمی و کاربر دیست، تاکید کرد: این مرکز برای پیشبرد اهداف خود از سختگیری‌های خاصی نسبت به دیگر مراکز آموزش عالی برخوردار است.

مسئول آموزش علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: برای دانشجویان مراکز علمی و کاربردی علاوه بر دروس آکادمیک، یکسری از برنامه‌های فرهنگی نیز مد نظر قرار گرفته است و آشنایی با حوادث برف، بهمن و کولاک و همچنین همایش آمادگی با زلزله (با توجه به زلزله آذربایجان شرقی) از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: مقدمات کار برای احداث مراکز علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر در نجف‌آباد، نایین، کاشان و گلپایگان نیز انجام شده است و به احتمال زیاد در مهر‌ماه سال آینده شاهد افتتاح این مراکز هستیم.

مسئول آموزش علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تاکید کرد: 15 درصد از دانشجویان مراکز علمی و کاربردی این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش مهر امروز و در این جلسه کارت خبرنگارانی که از این پس به عنوان عضو داوطلب فعالیت می‌کنند ارائه و ثبت نام از خبرنگاران برای حضور در دوره‌های خاص آموزشی امداد و نجات انجام شد.

کد مطلب 1757594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها