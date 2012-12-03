به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عابدی ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: مراکز علمی و دانشگاهی جمعیت هلال احمر استان اصفهان راهیست برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و غیر طبیعی و در این راستا برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد نیز در دستور کار قرار گرفته و مراحل ابتدایی ان اجرای شده است .

وی با بیان اینکه شرط حضور 45 استاد فعال در مراکز علمی و کاربردی داشتن ID کارت‌های علمی و کاربر دیست، تاکید کرد: این مرکز برای پیشبرد اهداف خود از سختگیری‌های خاصی نسبت به دیگر مراکز آموزش عالی برخوردار است .

مسئول آموزش علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: برای دانشجویان مراکز علمی و کاربردی علاوه بر دروس آکادمیک، یکسری از برنامه‌های فرهنگی نیز مد نظر قرار گرفته است و آشنایی با حوادث برف، بهمن و کولاک و همچنین همایش آمادگی با زلزله (با توجه به زلزله آذربایجان شرقی) از جمله این برنامه‌هاست .

وی گفت: مقدمات کار برای احداث مراکز علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر در نجف‌آباد، نایین، کاشان و گلپایگان نیز انجام شده است و به احتمال زیاد در مهر‌ماه سال آینده شاهد افتتاح این مراکز هستیم .

مسئول آموزش علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تاکید کرد: 15 درصد از دانشجویان مراکز علمی و کاربردی این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند .