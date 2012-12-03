اراده ایرانیان مرکز تصمیم گیری غرب را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با جمعی از افسران نیروی انتظامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد با بیان اینکه این ولایت‌مداری مردم ایران بود که توانستند هشت سال جبهه‌ها را اداره کنند ادامه داد: بر ما لازم است که انقلاب، فرهنگ و ارکان آن را درک کرده و بشناسیم.



وی با بیان اینکه ارکان اصلی انقلاب، اسلام، مردم و ولایت‌فقیه است گفت: هنوز درباره ولایت‌فقیه در مملکت ما فرهنگ‌سازی نشده است و ولایت‌فقیه همان ادامه امامت در زمان غیبت است.



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه با حمایت از ولایت فقیه باید روز به روز قدرتمند شویم تاکید کرد: این قدرت و مقاومت و اراده مردم ایران بود که موشک هایش توانست گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که مرکز تصمیم‌گیری آمریکا و اروپا است را در هم بکوبد و نفوذ پیدا کند.



وی اظهار داشت: امروز دشمنان سعی دارند به نام سکولاریسم و... ایمان مردم را تضعیف کنند بنابراین باید بیدار باشیم.



صدای اسلام ناب قم در دنیا بیداری ایجاد کرده است



آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه صدای اسلام ناب قم، امروز در دنیا بیداری ایجاد کرده است گفت: ایران قرن‌ها زیر سلطه سلاطین بود که حضرت امام‌(ره) بیداری را به جامعه اسلامی برگرداند چرا که رژیم سلطنتی در اسلام نامقبول و نامشروع است.



وی با بیان اینکه پیامبران در اجرای رسالت خود ابتدا سراغ مردم می‌رفتند و با درسی که به آنها می‌دادند مقبولیت خود را در میان مردم بدست می‌آورند اذعان کرد: هر وقت رهبری جامعه با مردم باشد و مردم او را همراهی کنند قدرت دارد.



این مرجع تقلید گفت: دین مقدس اسلام مجموعه‌ای است که در تمام ابعاد زندگی انسان وظیفه معین کرده و نقش دارد.



آیت‌الله نوری‌همدانی با اشاره به معنا و مفهوم دین گفت: خداوند برای همه ابعاد و زوایای زندگی انسان‌ها وظیفه مقرر داشته که «دین» نامیده می‌شود که نیاز به ضمانت اجرا دارد تا در جامعه جاری و ساری شود.



وی با بیان اینکه دین اسلام قانون زندگی برای انسان‌ها است ادامه داد: این قانون نیازمند ضمانت اجرایی است تا در جامعه اجرا شود و اگر قانون ضمانت اجرا نداشته باشد نتیجه ندارد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه خداوند در تعدادی از آیات قرآن ضمانت اجرای دین اسلام را بیان کرده و آن اعتقاد و ایمان است گفت: توجه و اعتقاد به مبدا و معاد بسیار لازم و ضروری است چرا که خداوند 750 آیه برای شناخت مبدا و معاد بیان کرده است.



وی با بیان اینکه زندگی جاوید و همیشگی است افزود: خداوند زمین و آسمان را بیهوده نیافریده بلکه هدفی دارد و آن پرورش انسان‌ها است چرا که جز معصومین‌(ع) همه ناقص آفریده شده‌اند که باید تکامل پیدا کنند.



معاد مبتنی بر حکمت و عدالت است



آیت‌الله نوری‌همدانی تصریح کرد: معاد مبتنی بر حکمت و عدالت است که خداوند در روز قیامت قضاوت الهی خود را در خصوص متمردین و صالحین انجام خواهد داد.



خدمت برای ایجاد امنیت عبادت است



به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید در پایان خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت: همه باید خدمتگذار مردم باشیم و بالاترین خدمت را شما انجام می‌دهید که ایجاد امنیت است هر نفس و قدمی که برای ایجاد امنیت انجام می‌دهید عبادت است.

