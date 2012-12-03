وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وارد مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار وحیدی در بدو ورود به مازندران از پردیس دفاعی مازندران در شهرستان آمل بازدید خواهد کرد.

وی در این بازدید از جدیدترین دستاوردهای محققان و پژوهشگران نخبه مازندرانی در بخش دفاعی شمال کشور بازدید می کند.

نشست با نخبگان پردیس دفاعی شمال کشور و حضور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر بخشی از برنامه های سفر دو روزه وحیدی به مازندران خواهد بود.

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و ابوطالب شفقت استاندار اسبق مازندران و رئیس پردیس دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع را در این سفر همراهی می کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.



