  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۷

دقایقی پیش/

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وارد مازندران شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وارد مازندران شد

آمل - خبرگزاری مهر: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی پیش با ورود به مازندران، به آمل رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار وحیدی در بدو ورود به مازندران از پردیس دفاعی مازندران در شهرستان آمل بازدید خواهد کرد.

وی در این بازدید از جدیدترین دستاوردهای محققان و پژوهشگران نخبه مازندرانی در بخش دفاعی شمال کشور بازدید می کند.

نشست با نخبگان پردیس دفاعی شمال کشور و حضور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر بخشی از برنامه های سفر دو روزه وحیدی به مازندران خواهد بود.

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و ابوطالب شفقت استاندار اسبق مازندران و رئیس پردیس دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع را در این سفر همراهی می کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.


 

کد مطلب 1757598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها