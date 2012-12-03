1200 کودک خراسان شمالی از طرح تغذیه کمیته امداد برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: این نهاد با هدف مقابله با سوء تغذیه کودکان زیر شش سال خانواده های نیازمند، هزار و 200 کودک را زیر پوشش طرح تغذیه قرار داده است.

محمد بلوچی با اشاره به مشارکت کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی استان در این طرح، عنوان کرد: در این طرح به منظور بهبود وضعیت جسمانی و سلامت کودکان، سبد کالای پروتئینی و لبنی در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی افزود: در قالب این طرح، مراکز بهداشت کودکانی را که دچار سوء تغذیه هستند، شناسایی و به کمیته امداد معرفی می کنند تا با اهدای سبد غذایی به بهبود وضعیت جسمانی آنان کمک شود.

بلوچی سرانه تغذیه هر کودک را ماهانه 200 هزار ریال عنوان و بیان کرد: این تغذیه به صورت خرید سبد کالا شامل برنج، حبوبات، لبنیات و مواد پروتئینی ارائه می شود که تاکنون به هر کودک یک میلیون ریال در این قالب پرداخت شده است.

دانش آموزان خراسان شمالی در جشنواره جابربن حیان برتر شدند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: دانش آموزان ابتدایی این استان در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان موفق به کسب رتبه بالاتر از میانگین کشوری شدند.

عصمت بدخشان عنوان: این دانش آموزان در چهار گروه از پایه های چهارم و پنجم، پروژه های علمی خود را در مرحله کشوری این جشنواره شرکت داده بودند.

وی افزود: دانش آموزان سارا باصداقت پایه پنجم از شهرستان جاجرم با موضوع "توقف ممنوع اما نه شما" و امین ملکی، علیرضا محمدزاده و علی مهرابی پایه پنجم از شیروان با موضوع "اکسیژن دوستی ویرانگر" در این دوره از رقابت ها شرکت داشتند.

وی گفت: نگین هوشمند، نازنین قاسمی و سارا گلی پایه پنجم از شیروان با موضوع "جادوی انجماد" و انسیه محمدی، نرگس گلوی و زهرا مشایخیان پایه چهارم از جاجرم با موضوع "گلخانه کپکی" از دیگر گروه های شرکت کننده در رقابت های کشوری جابربن حیان بودند.

30 درصد برق مصرفی خراسان شمالی از بورس خریداری می شود

رییس بازار برق شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: بر اساس برنامه شرکت توزیع، تا پایان سال جاری 30 درصد برق مورد نیاز این استان از طریق بورس خریداری خواهد شد.

رضا لنگری عنوان کرد: با ورود تمام نیروگاه ها به بازار بورس، معامله انرژی حالت رقابتی یافته و هر استان تلاش می کند تا برق مورد نیاز خود را با قیمت پایین تری از طریق بورس خریداری کند.

وی افزود: شرکت توزیع برق خراسان شمالی نیز در این چارچوب باید 40 مگاوات از برق مصرفی مشترکان خود را از طریق بورس به صورت روزانه، هفتگی و یا فصلی بخرد.

لنگری گفت: تا زمان احراز شرایط کارگزاری شرکت ها، شرکت توزیع برق استان از طریق مشاوره پنج کارگزار بورس، انرژی مورد نیاز خود را تامین می کند.

وی اضافه کرد: خرید 30 درصدی انرژی مورد نیاز از طریق بورس به صورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفته و با نهایی شدن این طرح تمام برق مورد نیاز مصرفی باید از طریق بورس خریداری شود.