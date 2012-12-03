شهروندان استان سمنان کارت هوشمند سلامت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعرابی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با کارشناسان بیمه سلامت استان سمنان در محل شورای اسلامی شهر دامغان با اشاره به ارائه کارت هوشمند سلامت در سطح شهروندان این استان طی سال آینده افزود: کارت هوشمند سلامت جایگزین دفترچه های بیمه خواهد شد.

وی مهمترین هدف از اجرای طرح کارت هوشمند سلامت را ارائه خدمت بهتر و یکسان به آحاد ملت ذکر کرد و اظهار داشت: 208 هزار نفر در استان سمنان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان همچنین با یاداوری اینکه، 108 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت روستائی هستند، اضافه کرد: هشت هزار و 600 نفر دیگر از شهروندان استان تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دارند.

اعرابی اظهار داشت: پنج هزار نفر از جمعیت شهری و روستائی استان سمنان تحت پوشش بیمه سلامت نیستند.

وی با اشاره به حمایت اداره کل بیمه سلامت استان سمنان از بیماران خاص و صعب العلاج نیز گفت: 53 قلم داروی گران قیمت این دسته از افراد بیمار که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده در سطح استان فراهم است گفت: در آینده نزدیک این طرح به صورت رسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این استان آغاز خواهد شد.

بنا بر این گزارش: جلسه شورای اداری بیمه سلامت استان سمنان با هدف بررسی مشکلات و مسائل حوزه درمان و بیمه گری با حضور بیش از 20 نفر از روسای ادارات بیمه سلامت شهرهای استان و کارشناسان بیمه برگزار شد.

در این جلسه، روش های اجرای طرح پزشک خانواده، استقرار نظام سلامت در جامعه، هماهنگی در جهت تجمیع سازمان های بیمه گر، توجه بیشتر به بیمه سلامت و رفع مشکلات موجود در ارائه خدمت به بیمه شدگان بحث و بررسی شد.