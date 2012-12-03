آموزش از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گروسی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهرستان کرج، با بیان اینکه آموزش سبب جلوگیری وقوع تخلف می شود، اظهار داشت: نهادهای نظارتی با تقویت بخش آموزشی خود می توانند از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: برخی از افراد غیر عمد و به دلیل ناآگاهی تخلفی را انجام می دهند که اگر این افراد آموزش ببیند دیگر مرتکب تخلف نمی شوند.

رئیس شورای شهرستان کرج با بیان اینکه ساخت و ساز در استان البرز به معضل و مشکل بزرگی تبدیل شده است، اضافه کرد: مهاجرت به این استان بسیار زیاد است که سبب زیاد شدن آسیب های اجتماعی شده است.

گروسی با اشاره به اینکه همه چیز باید قانونمند باشد، گفت: موردی به اسم توافق نباید وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه اساساً بحث نیروها در شهرداری ها باید حل شود، اظهار داشت: شوراها هزینه جاریشان خیلی کم است که این امر ممکن است سبب بروز مشکلات شود.