پنالتی فولاد نادرست بود/ بازیکنان نفت به وظایفشان عمل نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده شامگاه دوشنبه پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی در اهواز اظهار کرد: به تیم فولاد بابت ارائه این بازی زیبا تبریک می گویم آنها امروز بازی مناسبی ارائه کردند.

وی افزود: امروز در برابر تیمی قرار گرفتیم که در هفته های اخیر یکی از بهترینهای لیگ برتر و طبیعی بود که بازی سختی در برابر آنها داشته باشیم. ضمن اینکه متاسفانه بازیکنان نفت در این دیدار به خوبی وظایف تاکتیکی خود را در زمین مسابقه پیاده نکردند.



ابراهیم زاده عنوان کرد: فولادی ها خیلی زیرک بازی کرد و مهارشان در این بازی فوق العاده سخت بود به گونه ای که وقتی یکی از آنها را مهار می کردیم دیگری از دست بازیکنان ما رها می شد و کار خودش را می کرد.



سرمربی تیم نفت تهران در خصوص داوری نیز گفت: به نظر من پنالتی که داور به سود فولاد خوزستان اعلام کرد صحیح بود ولی اخراج سوشا مکانی به علت این پنالتی نادرست بود.



از سری رقابتهای هفته هفدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، تیمهای فولاد خوزستان و نفت تهران در اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی را تیم فولاد با نتیجه سه بر یک به سود پایان داد.



لوسیانو پریرا(26 و 86) و ایوب والی(26) برای فولاد خوزستان و مصطفی سیفی(15) برای نفت در این دیدار گلزنی کردند.

