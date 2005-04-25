پرونده شهرام جزايري در سريال وكيل مدافع باز مي شود // رضا كيانيان، خسرو شكيبايي، فاطمه گودرزي و لاله اسكندري با وكيل مدافع مي آيند

تهيه كننده سريال "وكيل مدافع" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبرگفت : سريال "وكيل مدافع" در26 قسمت تهيه مي شود كه "حسين شهابي" نويسندگي طرح را عهده دار بوده است.

"رسول توكلي" با اشاره به اينكه اين سريال به صورت اپيزودي ساخته مي شود، افزود: قرار است كه هر اپيزود اين سريال را يك نويسنده نوشته و يك كارگردان كارگرداني كند.

وي تصريح كرد: تا به حال حضور كارگردان هايي نظير "مصطفي عالم زاده" و "سيروس مقدم" به قطعيت رسيده است و اميد مي رود كه از ديگر كارگردانان سرشناس نيز دعوت به عمل آيد.

توكلي كه درفيلم سينمايي "چشمان سياه" به كارگرداني "ايرج قادري" به ايفاي نقش پرداخته است، گفت : لوكيشن هاي سريال "وكيل مدافع" در كل ايران انتخاب شده است و از20مرداد ماه تصويربرداري اين سريال آغاز مي شود .



خسرو شكيبايي

او افزود : قراربود بعضي از پرونده هاي بزرگ و جنجالي قوه قضائيه ازطريق اداره كل امور اجتماعي قوه قضائيه و به سفارش معاونت اين سازمان دراختيار ما قرار بگيرد كه هنوز اين مقوله تحقق نيافته است.

توكلي كه درسريال "آينه عبرت" به ايفاي نقش پرداخته است و بعضي از قسمت هاي اين سريال را نوشته است، خاطرنشان كرد : چارچوب و ساختار نظام با شفاف سازي درمورد چنين پرونده هايي موافق است. ولي ازلحاظ اجرايي آن، هماهنگي و همكاري هاي لازم وجود ندارد.

گفتني است "فريدون مسروري" تصويربرداري و" محسن شايانفر" مديريت توليد سريال "وكيل مدافع" راعهده دارند و به احتمال زياد بازيگران سرشناسي چون "خسرو شكيبايي" ، "رضا كيانيان" ، "فاطمه گودرزي" ، "لاله اسكندري" و.. درآن بازي مي كنند.