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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

اشتهاردی:

توسعه فرهنگ کار و تلاش اولویت امروز کشور است

توسعه فرهنگ کار و تلاش اولویت امروز کشور است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی توسعه فرهنگ کار و تلاش را اولویت امروز کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه اشتهاردی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح همایش راهکارهای ارتقاع فرهنگ کار و تلاش، گفت: برگزاری این همایش نقطه شروعی برای همکاری همه جانبه تمامی دستگاه ها برای ارتقاع فرهنگ کار و تلاش در جامعه است.

وی ادامه داد: ارسال مقالات متفاوت از دستگاه های مختلف سراسر کشور به این همایش نوید این را دارد که بتوانیم سند جامع کار و تلاش را طراحی کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نباید با سیاه نمایی به مباحث مختلف نگاه کرد افزود: توسعه فرهنگ کار و تلاش یک حرکت فرهنگی است که در این میان نباید با نگاه خوشبینانه و نه با نگاه سیاه نمایی به مقوله های فرهنگی توجه کرد.

اشتهاردی در ادامه سخنان خود با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط یکی از ارگانهای مورد اعتماد، گفت: این آمارهایی را که ارایه خواهم کرد تا به حال در هیچ کجا درج نشده و من هم برای آنها هیچ اظهار نظری ندارم.

وی تصریح کرد: افرادی که در این نظرسنجی مورد سئوال قرار گرفته اند 57.6 درصد مرد و 42.4 درصد زنان هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اولین سئوالی که از این افراد پرسیده شده توسعه فرهنگ کار و تلاش در جامعه بوده که در این میان 45 درصد این حرکت را خیلی خوب، 25.3 درصد زیاد، 46.1 درصد کم و 4.1 درصد عنوان کرده اند که تاکنون هیچگونه حرکتی در این راستا صورت نگرفته است.

اشتهاردی یادآور شد: سئوال دوم در خصوص عدم رواج چنین فرهنگی در جامعه است که 53.1 درصد ضعف مدیران، 34.6 درصد پایین بودن انگیزه، 11 درصد عدم تاثیر در روند کار و 18 درصد نیز نبود تشویق و تنبیه برای داشتن این انگیزه عنوان کرده اند.

وی تصریح کرد: سئوال دیگر در خصوص ویژگی های یک شغل مناسب است که در این راستا 59.7 درصد امنیت شغلی، 41.6 درآمد و حقوق بالا، 27.2 درصد لذت بردن از کار، 1.6 سخت نبودن کار را به عنوان ویژگی شغلی دانستند.

کد مطلب 1757610

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