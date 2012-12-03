سفیر قم مغلوب صدرنشین لیگ دسته اول والیبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور با انجام چند مسابقه در گروه های دو گانه به انجام رسید و طی آن سفیر قم در چهارمین میهمانی این فصل خود برابر تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان به امتیازی دست نیافت.



والیبالیست‌های سفیر قم در هفته ششم پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در تلاش برای کسب سومین پیروزی خود مقابل تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان با انگیزه بسیار بالا به میدان رفته و همانند آخرین بازی خانگی که در قم برابر تیم کاله جوان بازی کردند و پیروز شدند عملکرد خوبی داشته باشند.



اما در دیدار با میهمانی تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان تیم سفیر قم با شکست در سه گیم در مقابل پیروزی در یک گیم ناباورانه به میزبان خود باخت تا در مجموع بازنده این دیدار باشند و بدین ترتیب چهارمین باخت این فصل را از حریف خود بپذیرد.



سفیر قم در این مسابقه در شرایطی برابر تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان به میدان رفت که پیش از این در سه دیدار خارج از خانه در تهران، ورامین و زاهدان برابر تیم های گاز تهران، طلایی پوشان ورامین و شهرداری زاهدان به دو باخت و یک پیروزی رسیده بود و به غیر از برد سه بر صفر در ورامین، در خارج از خانه مقابل گاز تهران و شهرداری زاهدان نیز سه بر یک شکست خوردند.



با این حال والیبالیست های پیشگامان شفق اردکان در گیم اول این دیدار میهمان خود را غافلگیر کردند، در حالی که این گیم فراتر از امتیاز 25 پیش نرفت، در نهایت این تیم پیشگامان شفق اردکان بود که موفق شد سفیر قم را در گیم نخست شکست دهد.



این پایان کار نبود و سفیر قم در ادامه مسابقه آمادگی و توان اصلی خود را به تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان نشان داد و توانست با ارائه نمایش بهتر در دریافت های اول و توپ گیری بهتر، در گیم دوم تیم میزبان را با شکست مواجه کند.



پیشگامان شفق اردکان که همه چیز را مقابل میهمان خود از دست رفته می‌دید بیکار ننشست و در گیم‌های سوم و چهارم با حمایت تماشاگران خودی تیم والیبال سفیر قم را شکست داد تا کار برای تعیین تیم پیروز به گیم پنجم کشیده نشود و بدین ترتیب صدرنشین گروه نخست لیگ دسته اول قهرمانی والیبال مردان باشگاه های کشور فاتح سه امتیاز این دیدار شود.



سفیر قم با شکست برابر تیم های گاز تهران، آریا صنعت بابل، شهرداری زاهدان و پیشگامان شفق اردکان و کسب پیروزی برابر تیم های کاله جوان و طلایی پوشان ورامین هم اکنون شش امتیازی است و در بین هفت تیم حاضر در گروه نخست لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در مکان ششم جای دارد.

