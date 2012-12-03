مجموعه "هیچ کس تنهایی ام را ندزدید" بوی انتقاد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر" هیچ کس تنهایی ام را ندزدید " در سالن اجتماعات سوره حوزه هنری از سوی شاعران استان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

برپایه این خبر، در جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر " هیچ کس تنهایی ام را ندزدید " اثر جلال ارمغان، میثم مهرنیا از شاعران بجنوردی و از استادان زبان و ادبیات فارسی، شعر کوتاه به شکل نوین که از قافیه آزاد است را وام دار صنعت شعر کوتاه ژاپنی دانست و بیان داشت: در سال های اخیر اقبال زیادی به شعر کوتاه شد و ما امروز با تعداد زیادی شعر کوتاه روبرو هستیم که در ویترین کتابفروشی ها قرار دارد.

وی صریح بودن، نگاه ژرف و فقدان پایان بندی را از ویژگی های شعر کوتاه ژاپنی عنوان کرد و اظهار داشت: شعر کوتاه ایرانی و مجموعه فوق این ویژگی ها را دارا نیست و در واقع نوعی پایان بندی در آن وجود دارد.

در ادامه این جلسه هر یک از شاعران به بیان نقاط ضعف و قوت این مجموعه، همچون جای خالی ویرایش،بازنگری دقیق، استفاده از واژه جنگ برای بیان عشق، تنوع فضا و برخورداری از آرایه های ادبی همچون ایهام و پارادوکس پرداختند.

مجموعه " هیچ کس تنهایی ام را ندزدید " شامل 58 قطعه شعر کوتاه است که توسط انتشارات فصل پنجم در سال جاری منتشر شده است.

مسابقه کیک و شیرینی پزی کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی خراسان شمالی

بمناسبت روز جهانی معلولان و با هدف ایجاد روحیه و نشاط، یکدوره مسابقه کیک و شیرینی پزی بین کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی استان برگزار شد.

برپایه این خبر، در پایان این مسابقه که در دوبخش کیک و شیرینی با پخت 9مدل کیک و 7 مدل شیرینی برگزار شد، کیک عصرانه مرکز طوبی و کیک سیب مرکز بهشت و همچنین دسر بیسکویت کارشناس توانبخشی بهزیستی بجنورد و شیرینی گردویی مرکز مهرآنا برتر شناخته شدند.

در این مسابقه که به میزبانی مرکز بهشت و با حضور مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی و معاونین وی برگزار شد با اهدا هدیه نقدی و لوح سپاس از افراد برتر تقدیر شد.

هم اکنون در خراسان شمالی 32مرکز توانبخشی زیر نظر بهزیستی استان مشغول ارائه خدمات به توانخواهان هستند.

بیش از 59 میلیون دلار کالا توسط تعاونیهای خراسان شمالی صادرشده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: از ابتدای تأسیس استان تا پایان آبان ماه سال جاری بیش از 59 میلیون دلار کالا توسط شرکتهای تعاونی استان صادر شده که اغلب این کالاهای صادراتی را مواد و ظروف پلاستیکی، چسب چوب، رنگ، لوازم منزل، مواد غذایی، یراق آلات و البسه به خود اختصاص داده است.

علی حسین پور ادامه داد: عمده این کالاها توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی و برخی از تعاونیهای دیگر صادر شده و کشورهای آسیای میانه شامل ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان از جمله کشورها وارد کننده این کالاها بوده اند.

حسین پور افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری نیز بیش از یک میلیون دلار کالا، توسط تعاوینهای این استان صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ابراز امیدواری کرد: با حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی، سهم بخش تعاون استان در صادرات افزایش یافته، تا این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بدست آورد.