مقوله کار و اشتغال زایی در استان ایلام نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری اظهار داشت: افراد غیر بومی، اکنون بیشتر فرصت ها و ظرفیت های شغلی استان را پر کرده اند .

وی ادامه داد: متاسفانه گرایش عمومی در ایلام به سمت فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای، گزینش شغل و کار و فعالیت در حوزه غیر دولتی و مقوله مشاغل آزاد حرفه ای و تخصصی به نحو مناسب و مطلوب وجود ندارد .

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: وجود این رویکرد و نگرش ناصواب باعث شده افراد بومی ایلام کمتر از فرصت ها و ظرفیت های شغلی استان استفاده کنند .

وی توضیح داد: مساله مهم دیگر این است که مهارت های شغلی ارائه شده به جوانان ایلامی و افراد علاقه مند بومی به سبب همین فرهنگ آن گونه که باید مستقیم وارد مقوله کار و تولید نمی شود و از این رو هیچ تحول و تغییری در زندگی و رفاه مردم اتفاق نمی افتد .

عسگری افزود: یکی از مهمترین عوامل و علت های تاثیرگذار معضل بیکاری در ایلام استفاده نکردن از ظرفیت های شغلی و حرفه ای استان است که هیچ انگیزه ای برای اشتغال و دست به کار شدن افراد بومی در آنها وجود ندارد در حالی که همین فرصت ها که اغلب مشاغل تخصصی مهم و حتی پردرآمد است در اختیار افراد غیر بومی قرار دارد .

این مدیر ارشد استان ایلام اظهار داشت: بررسی های کارشناسی هم گویای نقش منفی اثرگذار و پررنگ این رویکرد غلط در افزایش نرخ بیکاری استان است که ریشه کنی این مساله نیاز به فرهنگ سازی دارد .

عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در ایلام قابل دفاع است

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: عملکرد وصول مالیات در ایلام قابل دفاع است اما می طلبد که برای تحقق درآمد مصوب تلاش بیشتری صورت گیرد .

حشمت الله عسگری در نشست بررسی عملکرد امور مالیاتی که در محل معاونت برنامه ریزی برگزار شد، افزود: عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی استان در نه ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به رغم مشکلات شدید بیانگر رشد رو به جلو است.

وی کل درآمد عمومی مصوب برای استان ایلام را 979میلیارد و 140 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان مصوب هفت ماهه 571 میلیارد و 165 میلیون ریال بوده که تاکنون 538میلیارد و 741 میلیون ریال وصول شد و کاهش درآمد حدود 32 میلیارد و 424میلیون ریال بوده است .

عسگری گفت: میزان وصول درآمد در هفت ماهه سال گذشته نیز 433 میلیارد و 578 میلیون ریال بوده که این آمار در مقایسه با امسال از رشد 105 میلیارد و 172 میلیون ریالی برخوردار بوده است .

وی ادامه داد: گرچه ظرفیت های اسمی زیادی در استان برای وصول درآمد وجود دارد که باید بالفعل شوند و باید هزینه داد و با بخش برخی جرایم معوق درآمد سنواتی جدید ایجاد شود تا بتوان به عنوان منبع درآمد مستمری برای استان تبدیل شود .

وی اظهار داشت: تصویب درآمد مالیاتی استان از 600میلیارد ریال به 960 میلیارد ریال در یک سال برای استان ایلام رشد قابل توجهی بود و مشکلاتی در این زمینه ایجاد می کند .



مدیریت بحران نیازمند آگاهی، هماهنگی و انسجام کلیه دستگاه ها است

معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: مدیریت بحران نیازمند آگاهی، هماهنگی و انسجام کلیه دستگاه ها است .

احمد کرمی در جلسه هماهنگی طرح زمستانی سال 1391 ، اظهار داشت: دستگاه های مرتبط دراجرای طرح زمستانی باید میزان اثرگذاری خود را افزایش دهند و کلیه امکانات و تجهیزات خود را بررسی و کمی و کاستی های موجود را برطرف نمایند .

وی افزود: به منظور جلوگیری از بروز حوادث و سوانح می بایست اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد .

وی در ادامه بیان کرد: در سال جاری باید با ایمنی و پاکسازی به موقع معابر، امداد و نجات به موقع و کارآمد، انطباق ایمنی و مدیریت حوادث را کنترل و ساماندهی کنیم.

کرمی با اشاره به اینکه عدم هماهنگی دستگاه ها مشکلات را دو چندان می کند، ابراز داشت:ضعف های ناشی ازعدم هماهنگی و مدیریت بحران باید برطرف و فعالیت های آن در مواقع اضطراری به روز رسانی شود .

معاون عمرانی با بیان اینکه رسانه های جمعی بالاخص صداوسیما می توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ استفاده از امکانات و تجهیزات زمستانی ایفا نمایند افزود:برنامه های آموزشی، کاربردی و اطلاع رسانی به موقع فرهنگ استفاده از امکانات و تجهیزات زمستانی را در جامعه اشاعه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه هرراننده امکانات و تجهیزات خود را باید به همراه داشته باشد،عنوان کرد: فرهنگ استفاده از امکانات و تجهیزات با ید در جامعه نهادینه شود که نیازمند اجرا و پخش برنامه های ویژه از سوی صدا و سیما است .

مسئولین باید تمام تلاش های خود را وقف مردم کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت : مسئولین باید تمام تلاش و همت خود را در جهت خدمت رسانی به مردم و جامعه وقف کنند.

حسن بهرامی نیا در نشست ساماندهی مرز مهران با بیان این مطلب افزود: استان ایلام دارای مردمانی وفادار به نظام و ارزش های والای اسلام است که ریشه در تاریخ گرانبهای این مرز و بوم دارد، به طوری که از لحاظ ارزش های فرهنگی و باورهای مذهبی زبانزد خاص و عام هستند .

وی ادامه داد:عرصه خدمت رسانی برای مدیران بایستی چون دوی ماراتن باشد، به نحوی که در این میدان تلاش برای مرتفع نمودن مشکلات و مسائل مردم بایستی در اولویت برنامه های آنان باشد و مدیران برای نیل به این هدف باهم رقابت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اظهار داشت: هر مدیری که مسئولیت می پذیرد و پرچم خدمت رسانی به دست می گیرد باید با شتاب حرکت کند و این شایسته ی نظام است .

وی افزود: زیرساخت های خوبی برای توسعه ی فرهنگی و اجتماعی در استان ایلام وجود دارد و تنها با یک تعامل و همکاری استان روندی رو به رشد خواهد گرفت .

این مسئول بیان داشت : دیدگاه مدیریت ارشد استان مبتنی بر شتاب دهی توسعه است که ان شاء الله با همکاری مدیران کارآمد و مردم بتوانیم تمام ظرفیت های بالقوه را بالفعل کنیم .

نیازمند پیروی از یک الگوی خاص است

مدیر کل دفتر فنی استانداری ایلام گفت: استاندارد نیازمند پیروی از یک الگوی خاص است و حاصل آن صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی است.

جلال حمره در جلسه هم اندیشی کمیته ی کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان که در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام برگزار شد با بیان این که رعایت استاندارد منجر به نظم و قانون می شود و برابر با پیشرفت صنعت و اقتصاد است افزود: باید به دو مقوله ی استاندارد سازی تولید آسفالت وحفظ محیط زیست در هنگام پخش و کار آسفالت توجه جدی شود.

وی اظهار داشت: مصوبات این جلسه می تواند جهت اقدامات آتی کلیه مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای ایجاد استانداردهای قانونی که باعث ایمنی و سهولت در کار است اجرا شود .

لازم به ذکر این جلسه 10 مصوبه داشت که ،استقرار آزمایشگاه صلاحیت دار در واحدهای تولیدی آسفالت جهت کنترل فرآورده های تولیدی قبل از خروج از کارخانه ، تعیین تاریخ جهت اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.