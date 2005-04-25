همايون فر: آزادي عمل در شبكه كابلي بايد زياد باشد

"مهدي همايون فر"، تهيه كننده فيلم - مجموعه "صنوبر" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در پاسخ به اين سوال كه راه اندازي آزمايشي شبكه كابلي در پنج شهربزرگ ايران كه ازسوي مهندس ضرغامي جزء يكي از برنامه هاي آينده سازمان صدا وسيما مطرح شده است ، تا چه حد ضرورت دارد؟ گفت : به نظرم تاسيس شبكه كابلي حركتي مثبت و جديد است به اين جهت كه برخي ازفيلم هاي خارجي كه حقوق بين الملل آن را نخريده ايم يا امكان پخش ندارند مي توان درشبكه كابلي در چهارچوب قوانين اين فيلم ها را پخش كرد.

وي درپاسخ به اين سوال كه ماهيت اين شبكه چگونه بايد باشد؟ گفت : بايد آزادي عمل باشد. به عنوان نمونه ما درشبكه هاي فعلي خود به لحاظ نشان دادن آلات موسيقي محدوديت داريم و نمي توانيم كنسرت هاي موسيقي را نشان دهيم .

وي تصريح كرد: البته بخشي از اين محدوديت ها كه در شبكه هاي فعلي وجود دارند، درشبكه كابلي قابل حل است.

تهيه كننده شبكه سحر در پايان، تاسيس شبكه كابلي به لحاظ اقتصادي را چنين ارزيابي كرد: سخنراني آقاي ضرغامي در نشست سراسري مديران مبني بر اينكه تاسيس آزمايشي شبكه كابلي ازبرنامه هاي آينده صدا وسيما است، داراي نگاه اقتصادي نبوده، بلكه رويكرد ايشان فرهنگي است.