6 پس لرزه کرمان را تکان داد/ تشکیل ستاد بحران

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه ها همچنان کرمان را می لرزاند و تعداد این پس لرزه ها به عدد شش رسیده است.

این پس لرزه ها با شدت های 2.6، 3، 2.7، 3.6،2.5و 2.2 در کرمان، چترود، هجدک رخ داده است.

بیشترین تعداد پس لرزه ها مربوط به کرمان و چترود است.

هم اکنون تمامی نیرو ی های امدادی کرمان در حال آماده باش به سر می برند.

ستاد بحران شهرستان کرمان نیز به منظور بررسی وضعیت مناطق زلزله زده کرمان در حال برگزاری است.

همچنین اختلال مخابراتی که پس از وقوع زمین لرزه در کرمان به وجود آمد به دلیل سقوط دکل بزرگ مخابرات از کوههای مسجد صاحب الزمان کرمان است.