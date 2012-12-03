  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

6 پس لرزه کرمان را تکان داد/ تشکیل ستاد بحران

6 پس لرزه کرمان را تکان داد/ تشکیل ستاد بحران

کرمان - خبرگزاری مهر: در پی وقوع زمین لرزه پنج ریشتری در کرمان ستاد بحران این شهرستان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه ها همچنان کرمان را می لرزاند و تعداد این پس لرزه ها به عدد شش رسیده است.

این پس لرزه ها با شدت های 2.6، 3، 2.7، 3.6،2.5و 2.2 در کرمان، چترود، هجدک رخ داده است.

بیشترین تعداد پس لرزه ها مربوط به کرمان و چترود است.

هم اکنون تمامی نیرو ی های امدادی کرمان در حال آماده باش به سر می برند.

ستاد بحران شهرستان کرمان نیز به منظور بررسی وضعیت مناطق زلزله زده کرمان در حال برگزاری است.

همچنین اختلال مخابراتی که پس از وقوع زمین لرزه در کرمان به وجود آمد به دلیل سقوط دکل بزرگ مخابرات از کوههای مسجد صاحب الزمان کرمان است.

کد مطلب 1757621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها