استاندارد سازی تولید آسفالت با حفظ محیط زیست اجباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی در همایش استاندارد آسفالت و نشست هم اندیشی با تولید کنندگان واحدهای تولیدی آسفالت با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام، شهرداران کلیه شهرستان های استان، مدیران و کارشناسان عضو کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی، مدیران عامل و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی آسفالت استان ایلام در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: رعایت استاندارد، پیروی کردن از الگویی است که منجر به نظم و قانون و پیشرفت صنعت و اقتصاد می شود و حاصل آن صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی است.

وی با اشاره به مطالبی در خصوص استانداردسازی آسفالت افزود: استاندارد سازی محصول آسفالت با رعایت نکات زیست محیطی و حفظ محیط زیست اجباری است.

مدیرکل استاندارد ایلام ضمن ارائه مطالبی در خصوص آسفالت با کیفیت، آسفالت های مدرن هوشمند با استفاده از فناوری نانو، آسفالت لاستیکی، آسفالت رنگی و آسفالت متخلخل اظهار داشت: مدت ضمانت کیفیت آسفالت پس از اجرای آن در کشور ما بسیار کم است و برای تهیه آسفالت با کیفیت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت و مناطق جغرافیایی مختلف، باید از قیر مناسب استفاده شود.

وی افزود: سالیانه 500 میلیون تن آسفالت در کشور مصرف می شود و بیش از 15 درصد متوسط بودجه عمرانی کشور خرج آسفالت و قیر راه ها می شود.

وی گفت: متاسفانه عمر متوسط آسفالت در کشور، یک سوم جهانی آن است و باید تلاش کنیم با استانداردسازی مواد اولیه، ماشین آلات و آموزش، آن را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.