دکل مخابراتی از کوه صاحب الزمان کرمان سقوط کرد/ اختلال در تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان بروز زمین لرزه 5 ریشتری در کرمان امکان استفاده از سیستمهای مخابراتی در شهر کرمان مختل شده است.
یکی از امداد گران هلال احمر کرمان در گفتگو با مهر در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: در بازدید از کوههای مسجد صاحب الزمان کرمان که در مناطق شرقی استان قرار گرفته است یک دکل مخابراتی از کوه سقوط کرده است.
وی گفت: برای بازدید به محل اعزام شدیم اما خوشبختانه سقوط این دکل خسارت جانی نداشت.
علیرغم نگرانی مردم و افزایش تماسها امکان تماس تلفن همراه به خصوص با روستاهای شمال کرمان از جمله دهستان کوهپایه وجود ندارد.
ستاد حوادث غیر مترقبه با حضور دستگاههای مرتبط هم اکنون در استانداری کرمان در حال برگزاری است.
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