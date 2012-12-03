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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

در پی بروز زمین لرزه/

دکل مخابراتی از کوه صاحب الزمان کرمان سقوط کرد/ اختلال در تلفن همراه

دکل مخابراتی از کوه صاحب الزمان کرمان سقوط کرد/ اختلال در تلفن همراه

کرمان - خبرگزاری مهر: در پی بروز زمین لرزه 5 ریشتری در کرمان همچنان امکان ارتباط تلفن همراه در این شهر مختل است.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان بروز زمین لرزه 5 ریشتری در کرمان امکان استفاده از سیستمهای مخابراتی در شهر کرمان مختل شده است.

یکی از امداد گران هلال احمر کرمان در گفتگو با مهر در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: در بازدید از کوههای مسجد صاحب الزمان کرمان که در مناطق شرقی استان قرار گرفته است یک دکل مخابراتی از کوه سقوط کرده است.

وی گفت: برای بازدید به محل اعزام شدیم اما خوشبختانه سقوط این دکل خسارت جانی نداشت.

علیرغم نگرانی مردم و افزایش تماسها امکان تماس تلفن همراه به خصوص با روستاهای شمال کرمان از جمله دهستان کوهپایه وجود ندارد.

ستاد حوادث غیر مترقبه با حضور دستگاههای مرتبط هم اکنون در استانداری کرمان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1757625

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