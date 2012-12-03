دوره آموزش وبلاگ نویسی در شهرستان فاروج برگزار شد

روح الله جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور آموزش افراد برای مقابله در برابر جنگ نرم دشمنان در فضای سایبری، آگاهی بخشی و توسعه دانش سایبری در میان مردم یک دوره آموزشی وبلاگ نویسی توسط هلال احمر شهرستان فاروج در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی 12 ساعته در بخش بانوان از هشتم آذر ماه و در بخش آقایان نیز از نهم این ماه آغاز شد و به مدت چهار روز به طول انجامید.

به گفته جمشیدیان تدریس این دوره های آموزشی را دو تن از بلاگرهای مطرح کشور بر عهده داشتند و کلاس ها نیز در محل ساختمان جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی شیوه های مختلف وبلاگ سازی، ارسال مطالب و... را فرا گرفتند.

جمشیدیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراگیر شدن رایانه و اینترنت در جامعه و لزوم یادگیری نحوه استفاده مردم از این امکانات و نظر به برنامه ریزی ضد فرهنگی دشمنان در قالب جنگ نرم، این دوره های آموزشی با هدف آشنایی و افزایش توانایی افراد در برابر این تهاجم برگزار شد.