اردوغان و پوتین در استانبول دیدار کردند/پاسخ منفی مسکو به ترکیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سفر یک روزه "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به ترکیه با امضای توافقنامه اقتصادی بین مقامات دو کشور همراه بود.

پوتین در دیدار امروز دوشنبه خود با "رجب طیب اردوغان" همچنین در مورد تحولات سوریه به بحث و تبادل نظر پرداخت. وی طی این گفتگوها از ادامه حمایت از نظام سوریه از سوی مسکو خبر داد.

این در حالی است که دولت ترکیه همسو با دولتهای غربی و عربی منطقه خواستار پایان حمایت دولت پوتین از "بشار اسد" بود.

در پایان این دیدار وزیران انرژی و اقتصاد دو کشور توافقنامه همکاری و وزیران خارجه دو کشور توافقنامه همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی را امضا کردند.