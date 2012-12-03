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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

طوفان سهمگین بوفا در راه فیلیپین / سرعت 220 کیلومتر

طوفان سهمگین بوفا در راه فیلیپین / سرعت 220 کیلومتر

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: سازمان هواشناسی فیلیپین به مردم هشدار داد که طوفان بوفا با سرعت 210 کیلومتر روزهای سه شنبه و چهارشنبه به جنوب فیلیپین خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه فیلیپین استار، دولت فیلیپین به مردم این کشور درباره وقوع این طوفان سهمگین که با سرعت 210 کیلومتر در ساعت هم اکنون دریکهزارکیلومتری جنوب شرقی فیلیپین قرار دارد ، هشدار داد و خواستار اقدامات احتیاطی از سوی مردم شد.

بر اساس این گزارش ، سازمان هواشناسی فیلیپین پیش بینی کرد که طوفان بوفا قسمت اعظم جزایر میندانائو درجنوب فیلیپین را تحت تاثیر قرار دهد.

سازمان هواشناسی فیلیپین همچنین اعلام کرد این طوفان بارش های شدیدی درمنطقه هیناتوآن و مناطق اطراف آن و همچنین جزایر مرکزی این کشوربه همراه خواهد داشت .

این روزنامه نوشت : مقامات فیلیپینی مواد غذایی و تجهیزات نجات را اماده کرده اند و نگرانی درباره رانش زمین و جاری شدن سیل باعث شده است تا نیروهای ارتش و کارکنان گارد ساحلی نیز در مناطق آسیب پذیر مستقر شوند.

بر اساس این گزارش ، حدود 20 طوفان سالانه فیلیپین را تحت تاثیر قرار می‌دهد که بیشتر آنها مخرب هستند و طوفان بوفا شانزدهمین طوفان سال 2012  میلادی و پرقدرت ترین ان است .

سال گذشته 19 طوفان فیلیپین را در نوردید که 10 طوفان ان ویرانگر بود و سبب کشته شدن یکهزار و 500 تن و تحت تأثیر قرار گرفتن 10 درصد جمعیت فیلیپین شد.
 

کد مطلب 1757629

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