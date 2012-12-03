183 گونه پرنده در استان ایلام زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین‎ ‎کاظمی با بیان این مطلب افزود: برخی از این‎ ‎پرندگان از ‏نواحی سیبری و عرض شمالی به ایران وارد شده اند.

‎ ‎وی‎ ‎ادامه داد: پرندگان بیشتر به کنار رودخانه سیمره، دریاچه سد کرخه و تالاب‏‎ ‎های ‏استان مهاجرت ‏کرده و فصل زمستان را در این مناطق سپری می کنند. ‎

این مسئول اضافه کرد: شاهین، هوبره و بالابان از گونه های نادر پرندگانی هستند که در ‏استان ایلام ‏زیست می کنند‏‎.

کاظمی‎ ‎با بیان اینکه چهار منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد، ادامه داد: نزدیک‎ ‎به 7.5 درصد ‏مساحت استان که شامل 143 هزار هکتار است جزو مناطق حفاظت شده‏‎ ‎محسوب می شود‏.

همکاری فنی مهندسی کشور عراق با ایران

مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشور عراق نیازمند گسترش همکاری های ‏فنی و مهندسی با ایران است.

مجید قربانی فراز با بیان این مطلب در ایلام افزود: در هفت ماه ابتدایی امسال ‏حدود یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق صادر شده است.‏

وی افزود: این خدمات در بخش های راهسازی، جاده سازی، آب و فاضلاب و خطوط انتقال برق ‏صورت گرفته است.‏

مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: کشور عراق با توجه نابودی ‏بسیاری از زیرساخت ها و عقب افتادگی در بخش های مختلف، تمایل فراوانی برای حضور ‏کارشناسان و مهندسان ایرانی برای احیا صنایع خود دارد.‏

بهره برداری از واحدهای مسکن مهر موسیان

سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر 100 واحد مسکن مهر در ‏بخش موسیان این شهرستان به بهره برداری می رسد.‏

غلام علیدادی با بیان این مطلب افزود: عملیات اجرایی ساخت این واحد ‏مسکونی هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 92 درصد در حال اجراست.‏

وی افزود: ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر موسیان از فروردین سال 89 در زمینی به ‏گستره پنج هکتار آغاز شده است.‏

سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران تاکید کرد: این واحدها در 139 بلوک و 278 واحد مسکونی و ‏به صورت دو طبقه ساخته می شوند.

افزایش صادرات از مرز مهران‏

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: صدور انواع کالا ‏از مرز بین‎ ‎المللی مهران ‏به کشور عراق در ‏هفت ماه ابتدایی امسال173 ‏درصد افزایش یافته‎ ‎است‎.‎

علی مهدوی در همایش فرصت های سرمایه گذاری‎ ‎تجارت ‏در ‏عراق گفت: در هفت ماه ابتدایی امسال 520 میلیون دلار انواع‏‎ ‎کالا از ‏طریق مرز بین اللمی مهران ‏‏به کشور عراق صادر شده است‎.

وی افزود: 48 درصد از کالاهای صادر شده در این مدت مربوط به تجار و بازرگانان ‏استان ایلام بوده ‏‏است.

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