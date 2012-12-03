183 گونه پرنده در استان ایلام زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی با بیان این مطلب افزود: برخی از این پرندگان از نواحی سیبری و عرض شمالی به ایران وارد شده اند.
وی ادامه داد: پرندگان بیشتر به کنار رودخانه سیمره، دریاچه سد کرخه و تالاب های استان مهاجرت کرده و فصل زمستان را در این مناطق سپری می کنند.
این مسئول اضافه کرد: شاهین، هوبره و بالابان از گونه های نادر پرندگانی هستند که در استان ایلام زیست می کنند.
کاظمی با بیان اینکه چهار منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد، ادامه داد: نزدیک به 7.5 درصد مساحت استان که شامل 143 هزار هکتار است جزو مناطق حفاظت شده محسوب می شود.
همکاری فنی مهندسی کشور عراق با ایران
مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشور عراق نیازمند گسترش همکاری های فنی و مهندسی با ایران است.
مجید قربانی فراز با بیان این مطلب در ایلام افزود: در هفت ماه ابتدایی امسال حدود یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق صادر شده است.
وی افزود: این خدمات در بخش های راهسازی، جاده سازی، آب و فاضلاب و خطوط انتقال برق صورت گرفته است.
مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: کشور عراق با توجه نابودی بسیاری از زیرساخت ها و عقب افتادگی در بخش های مختلف، تمایل فراوانی برای حضور کارشناسان و مهندسان ایرانی برای احیا صنایع خود دارد.
بهره برداری از واحدهای مسکن مهر موسیان
سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر 100 واحد مسکن مهر در بخش موسیان این شهرستان به بهره برداری می رسد.
غلام علیدادی با بیان این مطلب افزود: عملیات اجرایی ساخت این واحد مسکونی هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 92 درصد در حال اجراست.
وی افزود: ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر موسیان از فروردین سال 89 در زمینی به گستره پنج هکتار آغاز شده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران تاکید کرد: این واحدها در 139 بلوک و 278 واحد مسکونی و به صورت دو طبقه ساخته می شوند.
افزایش صادرات از مرز مهران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: صدور انواع کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق در هفت ماه ابتدایی امسال173 درصد افزایش یافته است.
علی مهدوی در همایش فرصت های سرمایه گذاری تجارت در عراق گفت: در هفت ماه ابتدایی امسال 520 میلیون دلار انواع کالا از طریق مرز بین اللمی مهران به کشور عراق صادر شده است.
وی افزود: 48 درصد از کالاهای صادر شده در این مدت مربوط به تجار و بازرگانان استان ایلام بوده است.
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