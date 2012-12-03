موقعیت جغرافیایی و فرهنگی قم باید به دنیا معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر شهردار قم و جمعی از پرسنل شهرداری و شورای اسلامی شهر قم به تایلند، شهردار قم با کمالیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند دیدار و گفتگو کرد.



محمد دلبری در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و هماهنگی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند برای برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در این سفرگزارشی از نتایج حاصل از سومین مجمع شهرداران ارایه کرد.



وی با اشاره به نقش و جایگاه شهر مقدس قم بعنوان یک شهر بین المللی گفت: موقعیت جغرافیایی و اقلیم و فرهنگ شهر قم در کنار موقعیت ممتاز معنوی که دارد باید بهتر و بیشتر به دنیا معرفی شود و هدف از شرکت در این مجمع رسیدن به این هدف است.



شهردار قم اضافه کرد: فرصت سرمایه گذاری برای همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم است و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در شناسایی و اعزام آنان به شهر قم کمک کند.



قم نیازمند توسعه سریع و همه جانبه است



کمالیان نیز در این دیدار ضمن تشکر از شهرداری قم در رشد و توسعه شهری گفت: شهر قم نیازمند توسعه سریع و همه جانبه است.



وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در شهر مقدس قم بویژه در یک سال گذشته گفت: برای رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران باید تلاشهای زیادی صورت بگیرد و قم نیز نقش بسیار مهمی در این برهه از زمان بردوش دارد لذا شهر و شهروند قمی باید با برنامه‌ای مدون رو به جلو حرکت نماید.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور تایلند با اشاره به شهر ایوتایا و مرقد شیح احمد قمی و وجود شیعیان بسیار در این منطقه از شهردار قم خواست با اجرای برنامه های مدون و پیش ببینی شده برای هفته فرهنگی قم در ایوتایا نسبت به تکمیل و راه اندازی اتاق ایران نیز تلاش لازم صورت گیرد.



وی وجود مدارس علمیه و دانشکده اسلامی را فرصت مغتنمی دانست تا شهرداری قم بتواند به نحو مطلوب اقدام موثری داشته باشد.



دیدار شهردار قم با شهردار شهر بعلبک لبنان و امضاء تفاهم نامه همکاری دو جانبه



شهردار قم در سومین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی با شهردار شهر بعلبک لبنان دیدار و تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضا کرد.



محمد دلبری هدف از این دیدار را گسترش روابط متقابل بین شهرداری قم و شهرداری شهر بعلبک لبنان ذکر کرد و افزود:این تفاهم نامه مورد قبول دو طرف شهرداری قم وشهرداری شهر بعلبک لبنان می‌باشد.



وی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه یک سند است و به خودی خود قابل اجرا نیست اظهار داشت:هر دو طرف اعلام آمادگی خود را در مورد هماهنگی و گسترش روابط در این زمینه ها اعلام داشتند.



شهردار قم افزود:این دیدار به منظور تسهیل در مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی بین دو شهر،از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و بازدیدهای تجاری انجام می شود.



دلبری با تاکید بر گسترش همکاری‌ها بین دو شهرداری شهرهای قم و بعلبک لبنان از طریق تبادل اطلاعات وتجربه افزود: به منظور گسترش همکاری‌های فرهنگی، بازدید پرسنل شهرداریها با ارائه مسکن و دیگر امکانات مرتبط لازم انجام می شود.



وی با اشاره به لزوم وجود تسهیلات در هر دو شهر جهت شرکت در نمایشگاهها بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی فنی وحرفه ای برای کارکنان شهرداری ها به منظور تبادل دانش انجام می شود.



دلبری ترویج گردشگری با انتشار اطلاعات و آثار تاریخی و گردشگری در وب سایت و ارائه امکانات برای بازدید کننده ها را از دیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر و ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با امضای این تفاهم‌نامه ظرف مدت یک ماه پس از امضاء مبادله این سند،همکاریها صورت می پذیرد.



سومین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی از هفتم آذرماه در شهر بانکوک تایلند با حضور شهرداران شهرهای کشورهای مختلف آسیایی آغاز به کار کرد و امروز 13 آذر ماه به کار خود پایان خواهد داد.



گفتنی است: در این دیدار خانم طوبی حجازی عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم،چابکی معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری و حاجی رضا مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری محمد دلبری را همراهی کردند.

