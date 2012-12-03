لزوم استفاده از مدرسان با مهارتهای زیاد در تمامی حوزه ها

به گزارش خبرنگار مهر،همایون روحیان عصر دوشنبه در نشست خبری برگزاری دوره بازآموزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، افزود: هدف اول ما استفاده از مدرسانی است که خود آنها از مهارت های بالایی برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: متاسفانه با تمام تاکیدات به حوزه نیروی انسانی توجه نشده در حالیکه بزرگترین سرمایه کشور نیروی انسانی مهار است.

رئیس امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور یادآور شد: هدف اول ما در این دانشگاه استفاده از توانایی های افراد و ارایه مهارت های لازم به دانشجویان بود که البته رشته هایی نیز در این میان گنجانده شد.

روحانیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص عدم توانایی اساتید این دانشگاه در مباحث مهارتی تاکید کرد: سابقه اندک این دانشگاه را نباید فراموش کرد و در عین حال نیز باید توجه داشت در هنگام پذیرش مدرسان برای این دانشگاه مهارت و سابقه آنها مورد توجه قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برگزاری این دوره های آموزشی تنها برای بالا بردن سطح علمی و به روز رسانی مدرسان است، گفت: فارس یکی از نخستین استانهایی است که مجری برگزاری این دوره‌ها با حضور 300 نفر از مدرسان علمی کاربردی استا‌نهای بوشهر، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد است.

رئیس امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تصریح کرد: این نشست در تاریخ 15 تا 17 آذرماه جاری در شیراز برگزار می شود.