بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان تا پایان آذر/ 2.6 میلیارد در لرستان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران لرستانی در محل اداره کل تامین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی اظهار داشت: در این راستا با توجه به نامگذاری سالجاری با عنوان سال حمایت از تولید ملی دولت مصوبه ای را مبنی بر بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان و واحدهای تولیدی به استانهای مختلف ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به این مصوبه واحدهای تولیدی استان باید از اول مهر ماه سالجاری اقدام به ثبت درخواست خود برای استفاده از طرح بخشودگی جرائم کنند تصریح کرد: در این راستا واحدهای تولیدی لرستان باید ظرف 3 ماه یعنی تا پایان آذرماه سالجاری در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه فرصت ثبت درخواست برای بخشودگی جرائم بیمه واحدهای تولیدی رو به پایان است افزود: صاحبان واحدهای تولیدی استان لرستان تنها 17 روز فرصت دارند که در این زمینه اقدام کنند.

حمزه لویی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی تنها تا پایان آذرماه برای استفاده از طرح بخشودگی فرصت دارند ادامه داد: بعد از پایان مهلت این طرح متقاضیان نمی توانند برای بخشودگی جرائم بیمه خود اقدامی کنند.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح بیمه واحدهای تولیدی استان یا به صورت یکجا و یا به صورت تقسیطی پرداخت می شود گفت: در این راستا واحدهای تولیدی استان اگر یکجا بیمه خود را بپردازند 90 درصد جرائم مشمول طرح بخشودگی خواهند شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان تصریح کرد: همچنین اگر واحدهای تولیدی استان بخواهند که بیمه خود را به صورت قسطی پرداخت کنند جرائم آنها طی 9 ماه قسط بندی می شود.

حمزه لویی ادامه داد: در صورت قسط بندی جرائم واحدهای تولیدی به ازای هر ماه 10 درصد از جریمه مشمول طرح بخشودگی می شود.

وی با اشاره به میزان مطالبات معوق تامین اجتماعی لرستان از واحدهای تولیدی استان گفت: این میزان طی سالجاری بیش از 103 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به میزان وصولی مطالبات معوق این نهاد با اجرای طرح بخشودگی جرائم تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح بخشودگی جرائم در استان تا کنون حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان از مطالبات تامین اجتماعی استان وصول شده است.