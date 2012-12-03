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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

4500 لرستانی مستمری مشاغل سخت و زیان آور دریافت می کنند

4500 لرستانی مستمری مشاغل سخت و زیان آور دریافت می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: در حال حاضر 4500 نفر در این استان مستمری مشاغل سخت و زیان آور دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی عصر دوشنبه در حاشیه نشست خبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 30 هزار نفر در استان لرستان از تامین اجتماعی استان مستمری دریافت می کنند.

وی بیان داشت: از این میزان بیش از 4 هزار و 500 نفر مستمری مشاغل سخت و زیان آور دریافت می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان تصریح کرد: این در حالیست که تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی لرستان روز به روز در حال افزایش هستند.

حمزه لویی همچنین به بیمه باربران استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 8 هزار نفر در لرستان مستمری بیمه باربران دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه این تعداد افراد تنها 7 درصد حق بیمه خود را پرداخت می کنند تصریح کرد: همچنین در حال حاضر سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان و همچنین بهزیستی نیز تنها 7 درصد از حق بیمه خود را پرداخت می کنند.

کد مطلب 1757636

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