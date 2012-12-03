عباسی به کمیسیون فرهنگی مجلس فراخوانده شد

رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه وزارت ورزش و امور جوانان مشکلات این حوزه را پیگیری نمی کند و اساسا جوانان نمی دانند چه خدماتی از این وزارتخانه می توانند دریافت کنند، از ارائه سوال خود از وزیر ورزش به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در 6 بند خبر داد.

دخالت وزیر ورزش در امور فدراسیون ها و انتخابات روسای آنها، متوقف ماندن کلیه پروژه‌های ورزشی که برخی از آنها قدمت چند ساله دارد و عدم توجه به نیازهای فنی و ورزشی و حمایت لازم در تعمیرو نگهداری سالن های ورزشی، مدیریت ورزش از خارج از وزارتخانه، عزل و نصب مدیران، بی توجهی پرسنل و همکاران مجموعه به ارجاعات وزیر و عدم اقدام موثر در حوزه جوانان محورهای سوال شجاعی کیاسری از وزیر ورزش و امور جوانان است.

به گفته شجاعی کیاسری سوال وی در هفته آینده در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.



