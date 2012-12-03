به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده گفت: در سال 91 تهران از نظر آلاینده منوکسید کربن 240 روز در شرایط پاک و 19 روز در شرایط سالم بوده است همچنین از نظر آلاینده اوزون 216 روز، از نظر آلاینده دی اکسید نیتروژن 112 روز و دی اکسید گوگرد 259 روز در شرایط پاک قرار داشته است.

به گفته وی این در حالی است که در سال 90 از نظر آلاینده اوزون پایتخت 201 روز، دی اکسید نیتروژن 22 روز و دی اکسید گوگرد 257 روز در شرایط پاک بوده که این نشان‌دهنده این است که در سال جاری پایتخت از نظر همه گازهای مخرب در وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته بوده است.

محمدی زاده افزود: اما در حال حاضر موضوع نگران کننده ذرات معلق است که اگرچه تاثیر آن بر سلامت مردم مانند گازهای مخرب نیست، اما بر گروه های حساس مانند بیماران قلبی، تنفسی، کهن سالان و خردسالان تاثیرات منفی دارد.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: در سال جاری از نظر ریزگردها نیز وضعیت پایتخت و دیگر کلانشهرها نسبت به سال گذشته بهبود داشته، اما تا رفع کامل این معضل فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به بروز پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در چند روز اخیر افزود: این شرایط با پایداری هوا و عدم جریان باد ایجاد می شود که حاصل آن افزایش غلظت آلاینده ها است به گونه ای که امروز میزان ذرات معلق در پایتخت به 164psiرسید و هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرار داد.

امسال هوای تهران در هیچ روزی به شرایط اضطرار نرسیده است

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه پیش بینی می شود فردا بیشترین انباشت آلاینده ها در شهر تهران رخ دهد افزود: با راهکار تعطیلی دو روزه سعی کردیم که شرایط هوا در پایتخت را در حد هشدار نگه داریم و اجازه ندهیم به مرحله اضطرار برسد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای موثر بخش های عمده ای از طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران امسال تاکنون هوای تهران در هیچ روزی به شرایط اضطرار نرسیده است افزود: البته در اجرای برخی بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا چندان موفق نبوده ایم که علت آن گرانی و تحریم ها بوده است.

تاثیر افزایش قیمت خودرو در آلودگی هوا

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه قرار بود تا اول تیرماه سال جاری تمام 4 میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شوند اما تاکنون تنها یک میلیون و 800 هزار خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شده است افزود: از آنجایی که تحریم ها بر قیمت خودروها تاثیر گذاشته و موجب افزایش زیادی در قیمت خودروها شده قطعا این بند طرح تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته اما امیدواریم تا پایان سال طبق وعده هایی که پیش از این داده شده بتوانیم مابقی خودروهای فرسوده را تا پایان سال از ناوگان حمل و نقل خارج کنیم.

محمدی زاده تصریح کرد: همچنین برای مقابله با پدیده اینورژن (وارونگی هوا) با مراکز دانشگاهی در صدد هستیم از تکنولوژی های روز که در برخی کشورهای غربی و روسیه قبلا استفاده شده، استفاده کنیم و با این پدیده در فصول سرد سال مقابله کنیم.

وی در پاسخ به اینکه ایجاد باد مصنوعی برای مقابله با پدیده این ورژن نیازمند انرژی بسیار زیادی است که خود موجب افزایش آلایندگی هوا می شود گفت: این طرح فعلا در مرحله تست است و نمی توان در مورد آن نظر قطعی داد اما آنچه مسلم است با توجه به طرح های پایلوتی که در برخی شهرها و در منطقه تهرانسر تهران انجام شده است ایجاد باد مصنوعی از طریق ایجاد اختلاف دما به انرژی زیادی احتیاج ندارد و به احتمال زیاد امکان پذیر است.

محمدی زاده همچنین به تجهیزاتی که برای کاهش میزان ریزگردها در فضاهای بسته موثر است اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست اعتباری برای خریداری این تجهیزات و قرار دادن آنها در اختیار موسسات و ادارات دولتی اختصاص داده است تا این تجهیزات به صورت انبوه تولید شود.

به گفته وی این تجهیزات برای کاهش ریزگردها در فضاهای بسته تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس سازمان محیط زیست یکی دیگر از دلایل اجرا نشدن کامل برخی بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا را اختصاص تنها 30 درصد از بودجه مورد توافق برای اجرای این طرح اعلام کرد و افزود: تعهدات ما بر اساس بودجه ای بوده که به صورت کامل اختصاص داده می شود.

برگه های معاینه فنی اعتبار لازم را ندارند

به گفته وی یکی از مهمترین بخش هایی که در کاهش آلایندگی خودروها و کاهش آلودگی هوا موثر است معاینه فنی خودروهاست که متاسفانه بر اساس گزارشهای دریافتی در بسیاری از مراکز معاینه فنی خودروها تست ها به صورت صوری انجام می شود و برگه های معاینه فنی اعتبار لازم را ندارند.

وی در پایان از تمام دستگاهها درخواست کرد تا با همکاری در اجرای بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در اجرای موفق آن نقش خود را ایفا کنند تا دیگر شاهد بروز شرایط هشدار در کلانشهرهای کشور نباشیم.