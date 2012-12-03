به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های در دست تدوین معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: یکی از این برنامه‌ها نظام جامع پژوهش است که مرکب از هفت خرده ‌نظام شامل خرده‌نظام علمی،‌ مدیریت، منابع، برنامه‌ای، استاندارد و کنترل کیفیت، تیپ‌بندی و قطب بندی و‌ ارزیابی و بازخوردگیری می‌شود.



حجت‌الاسلام علی‌اکبر حصاری اظهار امیدواری کرد: نسخه اولیه این طرح برای بررسی‌های کلان و اصلی در مراجع ذیربط در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و همچنین شورای سیاست‌گزاری حوزه‌های علمیه خواهران درحال تدوین است که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد و از سال تحصیلی آینده، حوزه‌های علمیه خواهران واجد نظام جامع پژوهش باشند.



وی با بیان اینکه اجرای این نظام به نظام علمی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران رویکرد پژوهشی خواهد داد، تصریح کرد: پیش‌نویس نظام بینشی حوزه‌های علمیه خواهران در حال آماده‌سازی است.



حجت‌الاسلام حصاری قطب‌بندی پژوهشی مناطق مختلف کشور را یکی دیگر از طرح‌های در دست اقدام معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ذکر کرد و افزود: این کار بعد از تیپ‌بندی پژوهشی مناطق مختلف انجام خواهد شد.



وی با بیان اینکه استان‌های مختلف کشور باید ظرفیت‌سنجی و ظرفیت‌یابی شوند، گفت: مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه خواهران کشور نیازمند یک فضای رقابتی هستند که لازمه آن ظرفیت‌یابی است.



رئیس رصدخانه واتیکان از حرم حضرت معصومه(س) بازدید کرد



خوزه گابرئیل فونس، کشیش کاتولیک و رئیس رصدخانه واتیکان ضمن حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) با مسئولان آستان مقدس قم دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار حجت‌الاسلام سید محمد صادقی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس قم در سخنانی در تبیین جایگاه اهل‌بیت(ع) گفت: ما در ابتدای زیارت‌نامه حضرت معصومه(س) به سایر انبیای الهی نیز سلام می‌کنیم، چراکه بر اساس اعتقادات ما، اهل‌بیت(ع) در ادامه انبیای الهی هستند و ما آنها را قبول داریم.



وی با تأکید بر این که ما معتقدیم که همه آنها دارای رسالتی بوده و پل ارتباطی میان مردم و خداوند بودند، گفت:‌ مردم در بارگاه نورانی معصومین(ع) از گرفتاری‌های دنیایی خود جدا می‌شوند و ارتباط معنوی با خداوند پیدا می‌کنند.



حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به معجزات حضرت عیسی(ع) همچون شفا دادن بیماران گفت: در حرم‌های معصومین(ع) بسیاری از این معجزات دیده می‌شود.



تاکید بر تقویت تعامل میان آستان مقدس قم و واتیکان



در ادامه، خوزه گابرئیل فونس، کشیش کاتولیک و رئیس رصدخانه واتیکان در سخنانی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: امروز مردم اروپا خود را گم کرده و پناهگاهی برای خود ندارند، این در حالی است که مردم ایران، چنین پناهگاه‌هایی دارند که خداوند در آن حضور خاصی دارد.



وی حضور نخستین خود در ایران و قم را ارزشمند دانست و اظهار داشت: در این سفر که نخستین حضور بنده در ایران و قم است، ذهنیتم نسبت به ایران تغییر یافت، در اینجا قدرت معنوی خاصی وجود دارد که این مسئله را در واتیکان نیز مطرح خواهم کرد.



رئیس رصدخانه واتیکان در پایان بر تقویت تعامل میان آستان مقدس قم و واتیکان تأکید کرد.

