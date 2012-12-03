امضای 11 توافقنامه با روسیه/ با وجود تحریمها به خرید گاز از ایران ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه ضمن اشاره به روابط نزدیک و دوستانه دو کشور گفت: امیدوارم همکاری های دو جانبه در زمینه انرژی و اقتصاد با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: روابط تجاری ما با روسیه طی سالهای اخیر افزایش یافته و روسیه دومین شریک تجاری ما است. سرمایه گذاری ها در زمینه بانکی افزایش یافته است. همکاری با روسیه مزایای زیادی برای اقتصاد ما داشته است. شرکتهای ما به همکاری های خود با طرف روسی ادامه می دهند و 40 میلیارد دلار حجم مبادلات آنها بوده است.

اردوغان اظهار داشت : در 2014 ما المپیک زمستانی را در سوچی روسیه داریم و شرکتهای ما در این اتفاق، نقش مهمی ایفا خواهند کرد. وی همچنین از سرمایه گذاری 700 میلیون دلاری روسیه در زمینه انرژی هسته ای در ترکیه خبر داد.

به گفته وی، توافقنامه های اقتصادی و انرژی تا سال 2015 به انجام خواهد رسید. امروز 11 توافقنامه امضا شد، در زمینه های اقتصادی، بانکی، سیاسی و گسترش همکاری در زمینه های مختلف از جمله فرهنگ، ایجاد مراکز فرهنگی در دو کشور از آن جمله بود.

اردوغان یادآور شد: توریسم نیز از جمله دیگر محورهای گفتگوها بود. روسیه و ترکیه زمینه های مناسبی برای توریسم دارند و این مسئله می تواند در زمینه فرهنگی تاثیرات مثبتی داشته باشد.

نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت : مسئله سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت و عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر و رای مثبت روسیه به این مسئله مورد تقدیر ما قرار گرفت. در کمیته چهارجانبه نیز روسیه نقش مثبتی ایفا کرده و ما از این موضوع قدردانی می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد درگیریها در سوریه پایان یافته و راه حل دیپلماتیک برای این بحران یافت شود. به گفته اردوغا،ن ترکیه خواهان استقرار ثبات و صلح در کشور همسایه خود سوریه است.

وی اظهار داشت : در این دیدار تمام نگرانی هایمان در مورد سوریه را به اطلاع روسیه رساندیم و فضای دوستانه دیدار فرصت خوبی برای طرح مسائل مختلف در این زمینه بود. ما خواهان ادامه همکاری ها بوده و بر روابط دوستانه با روسیه تاکید می کنیم.



اردوغان همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره روابط با ایران و تاثیر تحریمها بر آن تصریح کرد با وجود تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران، ترکیه همچنان به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد.



نخست وزیر ترکیه خاطر نشان کرد تصمیم جدید سنای آمریکا، تاثیر چندانی بر طرح گاز در برابر طلا نخواهد گذاشت.