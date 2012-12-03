مسکو میزبان مخالفان سوری/ شکاف و دودستگی در گروههای مخالف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "میخائیل بوگدانف" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت : روسیه قصد دارد پیش از پایان سال جاری میزبان چند هیئت وابسته به مخالفان سوری باشد.

وی افزود: هیئتهایی از مخالفان سوری به زودی به مسکو می آیند و ما با آنها رایزنی خواهیم کرد و مخالفان را به وحدت صفوفشان براساس قاعده ای سازنده و بیانیه ژنو تشویق خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت : در میان مخالفان سوری برخی طرفدار راهکار سیاسی هستند، اما بسیاری دیگر اعتقادی به گفتگو ندارند و فقط ابزار نظامی را ترجیح می دهند.

وی افزود: ما با کسانی که به ابزار نظامی توجه می کنند کاری نداریم و از وحدت مخالفان بر این اساس حمایت نمی کنیم، زیرا سرانجام آن خونریزی و وخامت بیشتر اوضاع در سوریه است.