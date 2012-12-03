  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

مقام روسی خبر داد:

مسکو میزبان مخالفان سوری/ شکاف و دودستگی در گروههای مخالف

معاون وزیر امور خارجه روسیه از میزبانی مسکو از مخالفان سوری پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "میخائیل بوگدانف" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت : روسیه قصد دارد پیش از پایان سال جاری میزبان چند هیئت وابسته به مخالفان سوری باشد.

وی افزود: هیئتهایی از مخالفان سوری به زودی به مسکو می آیند و ما با آنها رایزنی خواهیم کرد و مخالفان را به وحدت صفوفشان براساس قاعده ای سازنده و بیانیه ژنو تشویق خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت : در میان مخالفان سوری برخی طرفدار راهکار سیاسی هستند، اما بسیاری دیگر اعتقادی به گفتگو ندارند و فقط ابزار نظامی را ترجیح می دهند.

وی افزود: ما با کسانی که به ابزار نظامی توجه می کنند کاری نداریم و از وحدت مخالفان بر این اساس حمایت نمی کنیم، زیرا سرانجام آن خونریزی و وخامت بیشتر اوضاع در سوریه است.

