همکاری با طرح تذکر لسانی به تمام کلانتری های ورامین ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران روز دوشنبه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین ضمن بازدید از این ستاد با احمد فلاحی فرمانده انتظامی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ احمد فلاحی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی صورت گرفته در مدت انتصاب خود به فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین گفت: خدمت به مردم، به خصوص مردم مذهبی و با فرهنگ ورامین برای بنده توفیق است، باید سعی کنیم به بهترین وجه آن را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: اگر مردم از نیروی انتظامی احساس یاس کنند گناهی نابخشودنی است، نیروی انتظامی در تمام زمینه ها باید یار و یاور مردم باشد، یکی از آن زمینه ها اجرای امر به معروف و نهی از منکر است، وظیفه ذاتی نیروی انتظامی تامین امنیت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش هاست، در تمام این زمینه ها با همه قدرت در خدمت قوا هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: حمایت از طرح تذکر لسانی به تمام کلانتری ها ابلاغ شده است، اقدام سریع و قاطع در کمک به تذکردهندگان لسانی مورد تأکید ما است، امر به معروف و نهی از منکر دو واجب دینی و وظیفه هر انسان مومن و معتقدی است، همه باید در این امر ورود کنند و اگر هم نیاز به حمایت وجود داشت وظیفه نیروی انتظامی است که دخالت کند.

گفتنی است، از ابتدای ماه مبارک رمضان و با تصویب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین، گروه های مردمی تذکر لسانی اقدام خود را شروع کردند و طبق مصوبه این ستاد حمایت از این گروه ها بر عهده نیروی انتظامی است.