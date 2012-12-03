به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از شکست تیم فوتبال ذوب‌آهن برابر ملوان در اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه مدافعان کناری تیم ما اصلا خوب نیستند و دیدید که مجبور شدیم در این دیدار سه بار دفاع چپ خود را عوض کنیم.

وی با اشاره به اینکه در نیم فصل دوم لیگ باید چند بازیکن جدید بگیریم تا نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم، ادامه داد: خوشبختانه مدیریت باشگاه همه شرایط را برای‌مان فراهم کرده و بودجه خرید بازیکن جدید را تا حد امکان در اختیارمان قرار خواهد داد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در خصوص اخراج ماچادو هم اظهار داشت: تا به حال در عمرم به کسی باج نداده‌ام و به بازیکنی هم که تمام توان خود را برای تیم صرف نمی‌کند، بها نمی‌دهم. یکی به من بگوید که این بازیکن چه زمانی خوب بوده است؟

کاظمی اضافه کرد: در بازی مقابل پرسپولیس ماچادو هیچکدام از دستوراتی را که به او دادم، گوش نکرد. این بازیکن اصلا تاکتیک پذیر نیست. من بازیکنانی می‌خواهم که مانند امشب پس از شکست در رختکن گریه کنند. در بین بازیکنانی که در اختیار داریم 8 یا 9 بازیکن شایسته پوشیدن پیراهن این تیم هستند.

وی در خصوص اینکه در نیم فصل چه بازیکنانی را جذب می‌کند، تاکید کرد: ما خیلی دوست داریم بازیکنان بزرگی مانند حاج صفی و خسرو حیدری را در اختیار بگیریم اما محدویت مالی این اجازه را به ما نمی‌دهد. من چند بازیکن جوان را در نظرم دارم که مبالغی که باید به آنها پرداخت کنیم، بین 50 تا 150 میلیون تومان است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان همچنین گفت: در نیم فصل دوم از نظر امتیازات بین 6 تیم برتر خواهیم بود، اگر چنین نشد فوتبال را کنار خواهم گذاشت.