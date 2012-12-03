تغییر رویکرد حمایتی بهزیستی به توانمندسازی معلولان/ لزوم اصلاح نگرش به معلولیت

حسین خلیل زاده به مناسبت روز جهانی معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر رویکرد حمایتی بهزیستی به توانمندسازی معلولان افزود: نهاد بهزیستی در مورد معلولان جامعه، چهار اقدام اساسی و بنیادی برای امکان زندگی مناسب این افراد انجام می دهد.

وی با بیان اینکه نخستین گام توانمندسازی افراد است، اظهار داشت: به این منظور بر مبنای توان فرد معلول، سعی می شود با استفاده از امکانات و تجهیزات مناسب، حدالامکان حضور فرد معلول را در جامعه تسهیل کرده و موجبات رشد و شکوفایی توانایی های فرد در جامعه فراهم شود.

خلیل زاده گام دوم در مورد معلولین جامعه را مناسب سازی فضاهای شهری، ادارات، شرکت ها و ... اعلام کرد و افزود: در این زمینه تمامی دستگاه ها و نهادهای موجود وظیفه دارند شرایط لازم برای حضور معلولان در جامعه را فراهم کنند و فضاهای شهری را بر مبنای معلول بودن برخی افراد و لزوم استفاده این دسته از افراد از این فضاها، مناسب سازی کنند.

وی آموزش افراد معلول را گام سوم برای امکان زندگی مناسب آنان دانست و اظهار داشت: آموزش افراد معلول بر عهده آموزش و پرورش استثنایی است، اما بهزیستی نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی و نیز آموزش دیگر مهارت های زندگی به این افراد، اقدامات و برنامه های مورد نظر خود را انجام می دهد.

به گفته خلیل زاده اشتغال گام چهارم بهزیستی برای معلولان محسوب می شود و نهاد بهزیستی نیز با حرفه آموزی به معلولان، پرداخت تسهیلات مناسب، تقبل حق بیمه آن دسته از معلولانی که در کارگاه های مختلف مشغول به کار می شوند، مشاوره و راهنمایی های شغلی و ... در این زمینه معلولان را حمایت می کند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم اصلاح نگرش جامعه نسبت به معلولیت تصریح کرد: لازم است افراد جامعه به این نکته اعتقاد قلبی داشته باشند که بین معلولیت و سلامت تنها یک حادثه فاصله وجود دارد و بر این اساس می بایست محیطی را فراهم کنیم که افراد معلول نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان 867 هزار نفری خراسان شمالی حدود 50 هزار نفر از خدمات بهزیستی استفاده می کنند که 14 هزار و 356 نفر(معادل 1.7 درصد جمعیت استان) از این تعداد را معلولان و توانجویان تشکیل می دهند.