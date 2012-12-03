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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

اسکندری:

بازسازی کفپوش سالن ورزشی اطاقور 50 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

بازسازی کفپوش سالن ورزشی اطاقور 50 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اطاقور گفت: بازسازی کفپوش سالن ورزشی این شهر 50 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا اسکندری عصر امروز در نشست بررسی مشکلات شهر اطاقور لنگرود افزود: این سالن فاقد سکوی تماشاگر نیز است.

وی همچنین از جمع آوری 100 تیر برق چوبی در این منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: برای ساماندهی این تیرهای برق ها نیاز به تامین اعتبار از سوی مسئولان است.

رئیس شورای شهر اطاقور گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی محلات و صعب العبور بودن برخی جاده ها،  ادارات این بخش دچار کمبود امکانات و نیرو هستند.

وی با اعلام اینکه اطاقور دارای جایگاه سوخت دو منظوره بنزین و گاز است، افزود: از سه ماه پیش تاکنون دستگاه CNG گاز این منطقه خراب و بلا استفاده مانده و متولیان امر برای راه اندازی دوباره این سیستم اقدامی نکرده اند.

اسکندری درادامه به دیوارکشی پارک ساحلی اطاقور اشاره کرد و بر لزوم تامین اعتبار برای دیوار سازی حاشیه رودخانه شلمان رود این بخش با هدف جلوگیری از تخریب تاسیسات، ابنیه های فنی و منازل مسکونی در اثر سیلاب های فصلی تاکید کرد.

کد مطلب 1757661

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