آماده همکاری هسته ای با ترکیه ایم/درباره سوریه با اردوغان رایزنی کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی TRT ترکیه، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه با اشاره به دیدار امروز دوشنبه خود با نخست وزیر ترکیه گفت: امروز مسائل مختلفی در حوزه های دو جانبه و منطقه ای مورد بحث قرار گرفت. ترکیه سهم بسزایی در مناسبات اقتصادی روسیه دارد.

پوتین با بیان این که میزان مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور رضایت بخش است تاکید کرد: با این حال ما خواستار افزایش این میزان و دستیابی به حداکثر توان دو کشور هستیم.

وی افزود: در بخشهای مختلفی از جمله انرژی، هوا فضا و اقتصاد زمینه همکاری وجود دارد و توافقنامه های امضا شده نیز مبین این مسئله هستند. ما پروژه های مختلفی در ترکیه انجام می دهیم. امروز نیز توافقنامه همکاری بازرگانی و مالی از جمله همکاری بانکی بین دو کشور امضا کردیم.

به گفته رئیس جمهوری روسیه، همکاری در زمینه های انساندوستانه نیز از جمله توافقات امضا شده در استانبول بود. توافق دیگر همکاری در بخش انرژی هسته ای بود و روسیه آمادگی خود را برای فعالیت در این زمینه اعلام کرد.

پوتین همچنین به تصمیم ترکیه برای استقرار موشکهای پاتریوت در مرز مشترک با سوریه اشاره و درباره پیامدهای آن هشدار داد و تصریح کرد استقرار چنین موشکهایی، سبب وخیم تر شدن اوضاع می شود.



امروز همچنین شرکتهای روسی فعال در ترکیه و شرکتهای ترکیه ای فعال در روسیه، توافقنامه های گسترش همکاری امضا کردند.

به گفته پوتین، مسئله غزه و سوریه و مسائل مرزی به وجود آمده بین سوریه و ترکیه بحث شد و موضوعات مورد توجه دو کشور در خصوص این مسائل بررسی شد.

به گزارش رسانه ها در دیدار امروز نخست وزیر ترکیه خواستار پایان حمایت روسیه از نظام "بشار اسد" و همراهی با سیاستهای اروپا و آمریکا در قبال سوریه شد که این خواسته با پاسخ منفی پوتین مواجه شد.