اعزام 25 اکیپ ارزیاب به مناطق بحرانی/12 روستای کرمان ارزیابی شد

امین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تمامی اورژانس ها و بیمارستان های کرمان در حال آماده باش به سر می برند.

وی گفت: پرسنل و پزشکان بیمارستان ها در محل کارشان حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات لازم را به همشهریان ارائه دهند.

این مسئول در ادامه از اعزام 25 اکیپ ارزیاب به مناطق زلزله زده کرمان خبر داد و افزود: طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون خسارات جانی نداشته ایم.

وی یادآور شد: در حال حاضر 12 روستای کرمان مورد ارزیابی قرار گرفته و تیم های اعزامی به سرعت در حال بررسی وضعیت دیگر روستاهای کرمان هستند.

صابری تصریح کرد: این تیم ها کلیه روستاهای کرمان تا شعاع 31 کیلومتری را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

وی همچنین تصریح کرد: همشهریان آرامش خود را حفظ کرده و با توجه به نمی توان زمان وقوع زمین لرزه را تشخیص داد آمادگی لازم را داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند.

این مسئول گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه این زلزله خسارتی نداشته است وضعیت شهر کرمان مطلوب و آرام است.

زمین لرزه ای به بزرگی پنج ریشتر عصر امروز کرمان را تکان داد و تاکنون شش پس لرزه را به دنبال داشته است.