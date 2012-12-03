همایش گرامیداشت روز معلولان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل عصر دوشنبه در این همایش روز معلول را تجلی اراده های بزرگ دانسات و گفت: اگر بستر برای پرورش استعدادهای معلولان فراهم شود، بی شک همه روزهای سال برای این قشر روز معلول و خجسته است.

رویا احمدیان با بیان اینکه امروز معلولان با وجود محدودیتهای جسمانی در مسیر شکوفایی قرار دارند، افزود: معرفی قهرمانان پارالمپیک، مداحان، قاریان قرآن، هنرمندان، شعرا و نویسندگان از بین معلولان استان به کشور نشان می دهد که توانایی معلولان پایان ناپذیر است.

وی رسالت بهزیستی را تلاش برای توانمندسازی معلولان و استقلال فردی آنها است، اضافه کرد: برخی از معلولان نیز به دلیل شدت معلولیت نمی توانند توانمند شوند که لازم است این قشر تحت بیشترین خدمات رفاهی و اجتماعی قرار داشته باشند.

نگاه ترحم آمیز به معلولان در جامعه کاهش یافته است

مدیرکل بهزیستی استان نگاه ترحم آمیز را به معلولان بزرگترین اجحاف در حق آنها عنوان کرد و ادامه داد: معلولان از نگاه ترحم آمیز گلایه دارند و مدعی هستند که توانمند بوده و قادرند به استقلال برسند، البته با فرهنگ سازی لازم این نگاه در جامعه کنونی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 23 هزار معلول با 16 هزار پرونده تحت پوشش توانبخشی حرفه ای، پزشکی و... بهزیستی استان هستند، متذکر شد: علاوه بر این حمایتهای بیمه ای، موردی و آموزشی نیر به این افراد ارائه می شود، اما توسعه خدمات نیازمند همکاری دستگاه های دولتی است.

احمدیان مهمترین مشارکت دستگاه های دولتی را رعایت سهم سه درصدی استخدام معلولان عنوان کرد و تصریح کرد: در حال حاضر 241 معلول از محل اشتغال سه درصدی در ادارات مختلف کار می کنند که از این تعداد 18 نفر در خود سازمان بهزیستی استان فعالیت می کنند.

واگذاری 837 واحد مسکونی به معلولان

وی با اشاره به مشکلات این سازمان در راستای خدمات بیشتر به مددجویان تحت پوشش خود یادآور شد: کمبود نیروی انسانی با بیش از 200 نفر و اعتبارات برای اجرای پروژه های استانی از جمله مرکز نگهداری معلولان ذهنی مشگین شهر و اورژانس اجتماعی اردبیل و گرمی از جمله این مشکلات است.

احمدیان همچنین بحث فعال سازی کمیته مناسب سازی را در شهرستانها جدی تلقی کرد و افزود: باید با تخصیص اعتبارات مناسب رفت و آمد معلولان بویژه در معابر و ادارات پرتردد تسهیل شود که در این زمینه شورای شهر اردبیل امسال دو میلیارد ریال اعتبار برای مرکز استان در نظر گرفته است.

وی با اشاره به واگذاری 837 واحد مسکن به معلولان و مددجویان بهزیستی طی شش سال اخیر عنوان کرد: این تعداد تا قبل از سال 85 حدود 25 واحد بود که نشان می دهد سرمایه گذاری مطلوبی در این زمینه صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان احداث 407 واحدی معلولان در محله "میر اشرف" و 60 واحدی در محله وحدت اردبیل را از دیگر فعالیتهای بهزیستی برای خانه دار کردن معلولان استان اردبیل برشمرد.

17 هزار سازمان مردم نهاد در سطح کشور فعال است

مشاور وزیر و معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور نیز در این مراسم خدمت به معلولان را بالاترین امر انسانی دانست و گفت: معلولان امروز با درخشش در عرصه های ورزشی و علمی ثابت کرده اند که از توانمندی بالایی برخوردارند.

داود امینی عرصه تولید را مهمترین نشان توانمندی معلولان عنوان کرد و متذکر شد: هم اکنون معلولان با ورود به عرصه تولید به کارآفرینان بزرگی تبدیل شده اند که با توجه به محدودیتها امری دشوار و سخت بوده اما آنها نشان داده اند که با بستر سازی و سرمایه گذاری می توانند به توانمندی بالایی دست یابند.

وی با اشاره به فعالیت 17 هزار سازمان مردم نهاد در سطح کشور تاکید کرد: تشکلهای مردم نهاد توسعه جامعه معلولان از موفق ترین سازمانهای فعال کشور هستند.

مشاور وزیر و معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور خواستار توسعه و رشد فعالیت معلولان به صورت شبکه و با مشارکت سازمانهای مردن نهاد شد.

اجرای طرح سنجش سلامت 18 هزار نوآموز اردبیلی

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل نیز در همایش گرامیداشت معلولان با اشاره به طرح سنجش سلامت و آکادگی جسمانی دانش آموزان در استان اضافه کرد: امسال بیش از 18 هزار و 500 نوآموز که برای اولین بار در مدارس ثبت نام کردند مورد سنجش قرار گرفتند تا هر دانش آموز براساس توانایی خود مورد آموزش قرار گیرند.

وی با بیان اینکه امسال این طرح به صورت دقیق در تمام مناطق شهری و روستایی اجرا شده است، تاکید کرد: برای آموزش دانش آموزان استثنایی وجود امکانات استثنایی در مدارس ضروری است و هم اکنون در این استان تجهیزات مطلوب فراهم شده است.

این مسئول همچنین از پذیرش دانش آموزان چند معلولیتی در مدارس استثنایی خبر داد و بیان داشت: آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل گروه های چند معلولیتی از جمله نابینا و ناشنوا را نیز تحت پوشش قرار داده تا خلای در این زمینه وجود نداشته باشد.

در پایان این همایش از تعدادی معلول فعال استان اردبیل در زمینه های علمی، کارآفرینی، تولید، فرهنگی و هنری، اجتماعی و... با اهدا هدایایی تقدیر شد.

