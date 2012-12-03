تعویض عجیب و 3 کاپیتان برای پرسپولیس/ ماموران به مهاجم تراکتورسازی تذکر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که حواشی دیگر این بازی را در زیر می‌خوانید:

* مصدومیت علیرضا نورمحمدی در دقیقه 35 باعث تغییری عجیب در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس شد و مانوئل ژوزه سامان آقازمانی را به میدان فرستاد.

* بازوند کاپیتانی تیم پرسپولیس دو مرتبه در این دیدار دست به دست شد که پس از مهدوی‌کیا به جواد کاظمیان و با تعویض این بازیکن به محمد نوری رسید.

* پس از گل برتری تراکتورسازی تبریز تماشاگران به شدت علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن را تشویق کردند. این امر تا پایان دیدار ادامه داشت.

* سفیر ترکیه یکی از تماشگران ویژه بازی بود.

* سید جلال حسینی مدافع پرسپولیس در اواخر بازی با دهنوی درگیر شد.

*چند تن از تماشاگران منتسب به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیراهن‌ها خود را از تن درآورده بودند. ماموران انتظامی به آنها تذکر دادند که همین امر منجر به تحریک هواداران تراکتورسازی و پرتاب بطری از سوی آنها به سمت ماموران شد.

* محمد ابراهیمی بعد از تعویض به سمت هوادارن رفت و مقابل آنها با حرکات موزون انجام داد که این امر باعث تذکر جدی یکی از ماموران نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه شد.