به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین جعفری پس از پیروزی تیم تراکتورسازی مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: واقعا بازی هیجان انگیزی بود و تماشاگران روی سکوها یک لحظه آرام ننشستند. خوشحالم که به حقمان رسیدیم و در این بازی بردیم.
وی افزود: دست هوادارانمان تیم را میبوسم که در این بازی ما را تنها نگذاشتند. ما سه بازی نتیجه نگرفته بودیم ولی هواداران امروز از ما حمایت کردند و به ما انرژی دادند تا موفق شویم. پیش از بازی هم به سمت تماشاگران رفتم و از حرارتی که آنها داشتند، لذت بردم، همان زمان اطمینان پیدا کردم که میتوانیم در این مسابقه پیروز شویم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه کلا تماشاگران فوتبال کم شدهاند و این موضوع تنها این تیم تبریزی مربوط نمیشود، تصریح کرد: در نظر گرفتن ساعت نامناسب برای مسابقات و طولانی شدن زمان برگزاری دیدارها یکی از عوامل کاهش تماشاگران فوتبال است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سیدصالحی در نیم فصل به استقلال خواهد رفت؟ تاکید کرد: خودمان نمیخواهیم تیممان را منحل کنیم و به بازیکنانمان نیاز داریم، به همین خاطر بعید میدانم این بازیکن را به استقلال بدهیم.
جعفری با تاکید بر اینکه مطلقا اجازه جدایی به هیچ بازیکنی نمیدهیم مگر اینکه موردی استثنایی پیش بیاید و باشگاه یک بازیکن را نخواهد، ادامه داد: بازیکنان وقتی اول فصل قرارداد میبستند، باید فکر این روزها را میکردند. باشگاهی مثل استقلال در حال حاضر باید بداند بازیکنان ما مقابل این همه هوادار مسئول هستند.
وی در مورد وضعیت عقیل اعتمادی هم تاکید کرد: این بازیکن تا به امروز تمام مطالباتشان را دریافت کرد و هیچ طلبی از باشگاه ندارد. اگر به تیم برگردد، ما مشکلی نداریم و با او ادامه همکاری میدهم اما در غیر اینصورت مطابق قانون با این بازیکن برخورد میکنیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز از خرید سه بازیکن جدید در نیم فصل خبر داد و خاطرنشان کرد: با درخواست تونی اولیویرا در سه پست بازیکن میگیریم چرا که نیم فصل دوم بازیها فشرده تر می شود.
وی درباره تعویق دیدار استقلال و داماش هم افزود: اولا باید تحقیق شود که آیا پرواز به رشت لغو شده است یا خیر. به نظرم استقلال تیم بزرگی است و نباید با چنین روشهایی دنبال نتیجه گرفتن باشد.
جعفری در خصوص استیضاح کفاشیان با بیان این جمله که "خواب دیدید خبر باشد"، گفت: اصلا چنین تصمیمی نگرفتهایم، ضمن اینکه روز 20 آذرماه مدیران کشور در راستای پیشرفت فوتبال نشستی دارند.
وی در مورد لقب "شوالیه" که فتحاللهزاده آن را گرفته است، تاکید کرد: ورود چنین کلماتی برای فوتبال و در مجموع ایران صحیح نیست زیرا شوالیه لقبی بود که در جنگهای صلیبی به جنگندهها اعطا میشد. البته یک شرکت به من زنگ زد و گفت 3 میلیون تومان پرداخت کن تا برای شما هم لقب "شوالیه" بگیریم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان گفت: البته فتحاللهزاده بزرگ فوتبال ماست اما به او توصیه میکنم این کلمه را دیگر به کار نبرد.
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