گلستانیها 136 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بابازاده اظهار داشت: مردم نوع دوست گلستان با مشارکت در طرحهای مختلف کمیته امداد بیش 136 میلیارد و 279 میلیون ریال برای دستگیری از نیازمندان و ایتام در شش ماه نخست سال جاری کمک کرده اند.
بابازاده افزود: در سرفصل درآمد 67 هزار در بخش اکرام ایتام 15 میلیارد 983 میلیون ریال، زکات عام و سادات یک میلیارد و 929 میلیون ریال، زکات مستحبی 5 میلیارد و 566 میلیون ریال، حوادث طبیعی 20 میلیون و 853 هزار ریال، اطعام 5 میلیارد و 59 میلیون ریال، جشن نیکوکاری 12 میلیون و 108 هزار ریال، جشن عاطفه ها یک میلیون و 846 هزار، کفاره عمد و غیر عمد 154 میلیون ریال، زکات مال 92 میلیارد و 687 میلیون ریال، کمک های خارجی 110 میلیون 405 هزار ریال،ساختمان زلزله زدگان 183 میلیون و 810 هزار ریال و یک میلیون و 148 هزار ریال دربخش آزادسازی زندانیان مردم نوع دوست گلستان مشارکت داشته اند.
نظر شما