مسکن مهر اسلامشهر با کمبود مدرسه مواجه است

محمود قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر استفاده از تمام ظرفیتهای شهرستان برای رفع مشکلات موجود در حوزه آموزشی تاکید کرد و اظهار داشت: در این زمینه خیرین مدرسه ساز یکی از اصلی ترین افراد برای همدلی و کمک به حوزه آموزشی هستند.

وی افزود: در این زمینه خیرین مدرسه ساز می توانند با کمکهای مادی و معنوی خود، سهم به سزایی در پیشبرد اهداف علی حوزه آموزش داشته باشند.

انبوه سازان به تامین سرانه آموزشی توجه کنند

این مسئول عنوان کرد: همچنین انبوه سازان شهرکهای مسکونی به خصوص مسکن مهر باید به تامین سرانه آموزشی در شهرکها توجه ویژه داشته باشند.

قنبرزاده ادامه داد: در واقع با همکاری خیرین و انبوه سازان با اتمام ساخت دو مدرسه در شهرک واوان و شهرک قائمیه مشکلات موجود تا حدودی برطرف شود.

تعداد دانش آموزان در کلاسهای درس اسلامشهر بیش از استاندارد است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر یادآور شد: در برخی از شهرکها مانند واوان و امام حسین(ع) که مسکن مهر واگذار شده است، در مقطع ابتدایی تعداد دانش آموزان بالای 36 نفر است و با کمبود مدرسه مواجه هستیم.

وی برگزاری اردوهای فرهنگی و مسابقات ورزشی برای دانش آموزان در سطح شهرستان به مناسبت های مختلف را از برنامه های مهم آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: در مناسبتهای مختلف برنامه های غنی و مطلوبی برای دانش آموزان برگزار می شود.

مدرسه شهید ایرجی میدان باغ فیض به فروش نمی رود

این مسئول، فروش مدرسه شهید ایرجی در میدان باغ فیض به قیمت پایین را تکذیب کرد و اظهار داشت: قرار بود شهرداری این مدرسه را از آموزش و پرورش خریداری کرده و تبدیل به پارکینگ عمومی کند ولی توافقات لازم انجام نشد.