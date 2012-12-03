ادعای برخی رسانه ها درباره جدایی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های اسکای نیوز عربی و العربیه در خبری فوری به نقل از رویترز ادعا کردند جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه از نظام این کشور جدا شده است.



این رسانه ها که همواره از گروههای مخالف سوری حمایت می کنند، توضیح بیشتری درباره این خبر نداده اند، دولت سوریه تا کنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.