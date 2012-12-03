  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۵

ادعای برخی رسانه ها درباره جدایی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه

ادعای برخی رسانه ها درباره جدایی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه

برخی رسانه های خارجی مدعی جدا شدن سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه از نظام این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های اسکای نیوز عربی و العربیه در خبری فوری به نقل از رویترز ادعا کردند جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه از نظام این کشور جدا شده است.

این رسانه ها که همواره از گروههای مخالف سوری حمایت می کنند، توضیح بیشتری درباره این خبر نداده اند، دولت سوریه تا کنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.

کد مطلب 1757677

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