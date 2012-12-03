۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

گرامیان اعلام کرد:

طرح بزرگ تفکیک زباله از مبدا در ساری اجرا می شود

سای - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری گفت: طرح بزرگ تفکیک زباله از مبدا در مرکز مازندران اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گرامیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیمانکار طرح بزرگ تفکیک زباله از مبدا در ساری مشخص شده است.

وی افزود: با تعیین پیمانکار طرح بزرگ تفکیک زباله از مبدا و حمایت های رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری، این طرح در روزهای آینده اجرایی می شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری گفت: با توجه به شتاب اجرای پروژه های عمرانی و زیباسازی در مرکز استان، سازمان پسماند شهرداری ساری با تاکید مدیریت جدید شهرداری گام های بلندی را در سطح شهر در این حوزه برداشته است.

گرامیان در ادامه از کسب رتبه برتر سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور در تهران خبر داد.

وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در بین سازمانهای پسماند کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور، رتبه برتر را در این حوزه کسب کرد.

گرامیان بیان داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با تمام ظرفیت های موجود خود با ارائه عملکرد، فعالیت و اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی شهرداری و اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر ساری و هیئت مدیره سازمان توانست در بین استانهای بزرگ کشور مقام برتر را از آن خود کند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.


 

