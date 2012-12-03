زمین لرزه کرمان خسارت جانی نداشت/ لزوم هوشیاری مردم

کاووس محمودی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرکز زمین لرزه کرمان در 30 کیلومتری شهر کرمان و در دهستان کوهپایه در شمال شهر کرمان است.

وی تصریح کرد: شهر کرمان و تمام روستاها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است و تاکید می کنم که هیچ خسارت جانی در این مناطق گزارش نشده است.

محمودی افزود: اکیپهای ارزیاب و امدادی هم اکنون برای مقابله با خسارت زمین لرزه های احتمالی در منطقه حضور دارند.

وی در خصوص ریزش کوه در برخی روستاها نیز گفت: هیچ ریزش کوهی به دلیل زلزله ثبت نشده و ریزشها از قبل و به دلیل بارش باران بوده است.

وی با اشاره به وقوع چندین پس لرزه تاکید کرد مردم تمام نکات ایمنی را باید طی ساعات آینده به دقت رعایت کنند.