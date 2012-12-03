  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

محمودی تاکید کرد:

زمین لرزه کرمان خسارت جانی نداشت/ لزوم هوشیاری مردم

زمین لرزه کرمان خسارت جانی نداشت/ لزوم هوشیاری مردم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان با تاکید بر اینکه تمام مناطق زلزله زده ارزیابی شده است گفت: همه راههای مناطق زلزله زده باز می باشد و هیچ خسارت جانی نیز گزارش نشده است.

کاووس محمودی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرکز زمین لرزه کرمان در 30 کیلومتری شهر کرمان و در دهستان کوهپایه در شمال شهر کرمان است.

وی تصریح کرد: شهر کرمان و تمام روستاها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است و تاکید می کنم که هیچ خسارت جانی در این مناطق گزارش نشده است.

محمودی افزود: اکیپهای ارزیاب و امدادی هم اکنون برای مقابله با خسارت زمین لرزه های احتمالی در منطقه حضور دارند.

وی در خصوص ریزش کوه در برخی روستاها نیز گفت: هیچ ریزش کوهی به دلیل زلزله ثبت نشده و ریزشها از قبل و به دلیل بارش باران بوده است.

وی با اشاره به وقوع چندین پس لرزه تاکید کرد مردم تمام نکات ایمنی را باید طی ساعات آینده به دقت رعایت کنند.

کد مطلب 1757680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها