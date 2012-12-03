تعطیلی مدارس و دانشگاههای اراک/ آلودگی از فردا رخت برمی بندد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای اراک در سه روز متوالی در هفته اخیر دچار آلایندگی بیش از حد استاندارد بود که باعث شد برای روز دوم اراک به تعطیلی کشیده شود.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، استاندارد وجود آلایندگی در هوا 90 میکرو گرم بر متر مکعب است که در روزهای اخیر این میزان در اراک بالا رفت و در روزهای تا 366 میکرو گرم در متر مکعب هم رسید.

ذرات معلق آلایندگی در هوای اراک

امیر انصاری با بیان اینکه وارونگی هوا و ماندگاری آلودگی هوا مشکلات را مضاعف کرده بود گفت: مشکل هوا در روزهای اخیر ذرات معلق آلاینده در هوا بود.

وی 52 درصد آلودگی هوای اراک را ناشی از دود کارخانه ها و 48 درصد را ناشی از تردد خودرو ها دانست و گفت: اراک هشتمین شهر آلوده کشور است.

آلایندگی از فردا کاهش می یابد

مدیر کل هواشناسی استان مرکزی هم در گفتگویی با بیان اینکه، آلایندگی بیش از حد استاندارد و وارونگی هوا حداکثر تا فردا ادامه خواهد داشت گفت: وارونگی در لایه پایینی با افزایش ارتفاع دما باید کاهش یابد که با سرد شدن هوا به خصوص از دی ماه در ارتفاعات 50 تا 100 عکس می شود و لایه وارونگی تشکیل می شود که مانع صعود، و تبادل هوایی و تلطیف هوا می شود.

محمد ناصر هاشمی افزود: از فردا با کاهش وارونگی هوا و آلایندگی، وزش باد و بارندگی در پایان هفته در اراک پیش بینی می شود.

مردم مایعات بنوشند

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی هم در گفتگویی با بیان اینکه بیماران قلبی و تنفسی مگر در مواقع ضرری از خانه خارج نشوند گفت: نوشیدن مایعات به خصوص شیر در زمان آلودگی هوا یکی از روش های مناسب برای حفظ سلامتی است.

دکتر بابک عشرتی افزود: مراقبت فراتر از استفاده از ماسک است چراکه ریز گرده ها از منافد ماسک عبور می کنند و بهترین راهکار استفاده از مایعات است.