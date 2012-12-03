به گزارش خبرنگار مهر، سیجلال حسینی پس از شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: داوری بازی خوب نبود. البته می‌توانستیم یک امتیاز را بگیریم اما در نهایت بازی را واگذار کردیم.

غلامرضا رضایی هم در خصوص این بازی اظهار داشت: قبل از بازی می‌دانستیم جدال سختی مقابل تراکتور داریم. چند بازیکن‌مان برای حضور در این بازی مصدوم یا محروم بودند و در نهایت روی اشتباه خط دفاعی گل خوردیم. موقعیتی نداشتیم اما می‌‍توانستیم مساوی بگیریم.

امیرحسین فشنگچی هم تاکید کرد: شرمنده هواداران شدیم. در نیم فصل دوم بازیکنان اصلی به ترکیب تیم اضافه می‌شوند و اردوی خوبی خواهیم داشت که مطمئنا با توجه به این مسائل در نیم فصل دوم این نتایج را جبران خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی که امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر تراکتورسازی به پایان رسید.