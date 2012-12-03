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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

هفته هفدهم لیگ برتر/

صحبت‌های بازیکنان پرسپولیس پس از شکست برابر تراکتورسازی

صحبت‌های بازیکنان پرسپولیس پس از شکست برابر تراکتورسازی

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از باخت برابر تراکتورسازی با عذرخواهی از هواداران این تیم، تاکید کردند پرسپولیس در نیم فصل دوم نتایج ضعیف نیم فصل نخست را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیجلال حسینی پس از شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: داوری بازی خوب نبود. البته می‌توانستیم یک امتیاز را بگیریم اما در نهایت بازی را واگذار کردیم.

غلامرضا رضایی هم در خصوص این بازی اظهار داشت: قبل از بازی می‌دانستیم جدال سختی مقابل تراکتور داریم. چند بازیکن‌مان برای حضور در این بازی مصدوم یا محروم بودند و در نهایت روی اشتباه خط دفاعی گل خوردیم. موقعیتی نداشتیم اما می‌‍توانستیم مساوی بگیریم.

امیرحسین فشنگچی هم تاکید کرد: شرمنده هواداران شدیم. در نیم فصل دوم بازیکنان اصلی به ترکیب تیم اضافه می‌شوند و اردوی خوبی خواهیم داشت که مطمئنا با توجه به این مسائل در نیم فصل دوم این نتایج را جبران خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی که امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر تراکتورسازی به پایان رسید.

کد مطلب 1757687

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