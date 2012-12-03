اختصاص جایزه اجلاس سراسری توسعه و فناوری رسانه به صدا و سیمای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهسوار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل صدا و سیمای مرکز سمنان اظهار داشت: واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای این مرکز در یازدهمین اجلاس سراسری توسعه و فناوری رسانه به خاطر طراحی و ساخت سامانه کنترل از راه دور گیرنده ماکروویو پرتابل موفق به کسب جایزه در بخش نگاه ویژه شد.

وی تصریح کرد: بکارگیری این سامانه تنظیم مجدد گیرنده ماکروویو پرتابل در موقعیت های مختلف برای برنامه های زنده از سطح شهر است که با سرعت و دقت بالا و بدون حضور نیروی انسانی انجام می گیرد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان همچنین به تولید برنامه زنده شباهنگام در این مرکز خبر داد و گفت: این برنامه در 26 قسمت 60 دقیقه ای جمعه شبها با رویکردی فرهنگی و هنری پخش می شود.

شهسوار تصریح کرد: این برنامه با دعوت از شعراء، ادبا، مفاخر و هنرمندان استان سمنان گپ و گفتی پیرامون فرهنگ و هنر در استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: شباهنگام همچنین با بهره گیری از آیتم های جذاب نظیر پخش سرودهای قدیمی و خاطره انگیز، گزارش از آداب و رسوم و آیین های کهن استان و قرائت داستانک های نغز و زیبا قصد دارد فضایی دلنشین، آرام و شبانه را برای مردم به یادگار بگذارد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان افزود: عوامل تولیدی این برنامه هر هفته به یکی از شهرهای استان رفته و موضوع گزارش خود را تهیه و تولید می کنند.

شهسوار در خاتمه تصریح کرد: تهیه کننده و مجری این برنامه ناصر حامدی و کارگردانی آن بعهده سید مصطفی حسینی مقدم است.